Maddalena Corvaglia e Morgan/ Il ricordo del loro flirt “Pochi mesi di corteggiamento, mai stati fidanzati”

Non tutti ricordano che Maddalena Corvaglia, ex velina di Striscia La Notizia, ha avuto un flirt con Morgan nel 2009, una relazione durata poco che però lei ricorda sia per le cose belle che per quelle negative. Stare con Morgan sicuramente non è cosa facile, visto il carattere e la personalità particolare dell’artista.

Morgan/ "Concerto Primo maggio? Dicono che sono venduto alla destra, non mi invitano"

Maddalena Corvaglia, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha ricordato qualche dettaglio di quella relazione particolare, un vero e proprio colpo di fulmine che però non ha avuto molto seguito. Ecco le parole della showgirl in merito al cantautore Morgan.

Maddalena Corvaglia e Morgan, il ricordo dell’ex velina

Il flirt di Maddalena Corvaglia con Morgan è stato sulla bocca di tutti per pochi mesi nel 2009, quando i due hanno intrapreso una relazione che però è durata poco, come ha raccontato la stessa ex velina al Corriere della Sera. Un amore fugace, passionale ma che purtroppo non ha avuto seguito, forse era destino o forse no ma sicuramente Morgan ha lasciato un segno nella vita della showgirl che ha dei bei ricordi.

Morgan: "Le mie ex? Mi hanno lasciato loro"/ "Non sono come Sgarbi: lui fa il farfallone ma non gli frega…"

Maddalena Corvaglia, infatti, ha ricordato che non è stato semplice avere a che fare con il poliedrico cantautore, che tutti conosciamo come una personalità molto particolare e non sempre facile da sostenere: “Pochi mesi di corteggiamento, mai stati fidanzati sul serio. Stavamo insieme, poi spariva, io mi arrabbiavo e lo mandavo al diavolo, lui tornava e si ricominciava”. Maddalena ha comunque un bel ricordo di lui, nonostante la loro storia non sia andata a buon fine. Infatti dice: “Marco è un bravo ragazzo, mi dispiace quando lo attaccano. Tremendo? Figuriamoci, è dolcissimo, ci puoi parlare di tutto senza mai annoiarti, di lui ho un bel ricordo anche se adesso ci sentiamo poco”.

Morgan, il suicidio del padre nel 1988/ La madre Luciana e la sorella Roberta

Maddalena Corvaglia e Morgan, una storia sui generis

In passato, Maddalena Corvaglia aveva già parlato della sua storia con Morgan, incontrato durante un evento comune dove è partita la scintilla del loro colpo di fulmine. L’ex velina all’epoca aveva dichiarato che la loro storia non era di quelle che si definiscono tradizionali: “Non ha nulla di tradizionale. E’ un legame, ma non stabile. E io non sono così, perché credo nei rapporti che hanno un crescendo. Ci sono momenti on, nei quali abbiamo una simbiosi totale, e momenti off, perché siamo entrambi persone complicate. E io non ho più la pazienza di stare sempre dietro a un uomo”.

Una parentesi degna di nota comunque, anche se breve, dopo la quale Maddalena Corvaglia voltò pagina e sposò poi Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, dal quale ha poi divorziato. Nell’intervista a Corriere della Sera, parla della loro bella storia d’amore che poi, dopo sei anni è finita: “non ho visto più le basi, non è andata. Ma abbiamo una bambina stupenda, Jamie, e per lei facciamo dei colloqui online con una bravissima psicologa che ci insegna a trovare un punto di incontro da genitori. E mi sta aiutando a ritrovare la stima per Stef”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA