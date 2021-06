Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi, nuovi retroscena/ Amicizia in famiglia e…

Sembrava che la smentita di Maddalena Corvaglia avesse messo a tacere le voci si una possibile storia d’amore tra l’ex velina e Paolo Berlusconi, invece oggi il gossip torna ad accendersi a causa di alcuni nuovi dettagli su questo rapporto lanciati dal settimanale Oggi. Indagando ulteriormente nella vicenda sarebbe venuto a galla un rapporto importante e presente da anni tra la Corvaglia e la famiglia di Paolo Berlusconi. In più, gli amici della showgirl hanno raccontato di un’amicizia stretta tra l’ex velina e Matilde, la moglie di Davide Berlusconi, figlio di Paolo. “Sono come sorelle e lei considera da sempre la famiglia di Paolo Berlusconi quasi come la sua seconda famiglia”, avrebbe rivelato la fonte al settimanale.

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi, spunta un accordo

Dunque Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi sarebbero entrati in contatto anche grazie a questi intrecci familiari. Anche Luna Berlusconi, figlia di Paolo, ha ben parlato della Corvaglia, dichiarando: “Maddalena è una cara amica, mia, di mio padre e della famiglia. Niente di più”. Un’amicizia, dunque, ‘niente di più, sottolinea Luna. OGGI però aggiunge un ulteriore tassello a questa storia, scrivendo che “Se anche l’amicizia con Berlusconi si fosse trasformata in qualcosa di più, pare che Maddalena dovrebbe prima affrontare una trafila legale per parlarne: un accordo con l’ex marito prevede che ci sia il reciproco assenso prima di sbandierare un nuovo rapporto pubblicamente, un patto stretto per proteggere la serenità della loro bimba”. Come replicherà Maddalena a queste nuove indiscrezioni?

