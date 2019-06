MADDALENA CORVAGLIA, EX MOGLIE STEF BURNS/ “Separarmi è stato durissimo”

Maddalena Corvaglia è l’ex moglie di Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi che sarà in tv nello speciale televisivo “Siamo solo Noi” in onda lunedì 17 giugno 2019. La ex velina bionda di Striscia La Notizia è stata sposata per sei anni, dal 2011 al 2017, con Stef Burns, musicista nella band di Vasco Rossi, con cui aveva una grandissima complicità. A rivelarlo un pò di tempo fa è stata proprio la bellissima Maddy durante un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli sulle frequenze di Radio M2O: “facciamo l’amore almeno due volte al giorno, tutti i giorni, solitamente consecutive, la mattina o la sera. Se ho letto ’50 sfumature di grigio’? Gli elementi coreografici tipo i legacci mi fanno ridere. L’atteggiamento sadomaso però mi piace. Schiaffi, tutta la vita! Mi piace molto quando lui me li da’. Se ci facciamo particolarmente prendere, mi capita anche di darne io a lui”. Peccato che questa grande carica erotica non sia servita a salvare il loro rapporto e matrimonio.

Maddalena Corvaglia: “durissima separarmi da Stef Burns”

Dopo sei anni d’amore e la nascita di una bellissima bambina di nome Jasmie, Maddalena Corvaglia e Stef Burns hanno deciso nel 2017 di separarsi. “Separarmi da mio marito Stef Burns è stato durissimo” ha dichiarato in quell’occasione al settimanale Oggi la ex velina. “Ho passato un anno e mezzo molto difficile, stavo male, non dormivo la notte. Quando mi sono trasferita a Los Angeles ho scoperto che la persona che ho amato per sei anni semplicemente non esisteva. Ho fatto di tutto per salvare il mio matrimonio. Poi ho dovuto ammetterlo, prima di tutto con me stessa: era finita, senza che potessi farci nulla”, le parole della bellissima Maddy che in questo momento di grandissima difficoltà si è ritrovata accanto Elisabetta Canalis. “Ad aiutarmi nei mesi più duri è stata Elisabetta Canalis, un’amica meravigliosa” – ha sottolineato la Corvaglia – “senza di lei non ce l’avrei mai fatta”.

Enzo Iacchetti: “Con Maddalena Corvaglia un amore folle”

In passato Maddalena Corvaglia è stata legata sentimentalmente anche ad Enzo Iacchetti, conduttore e attore conosciuto proprio a Striscia La Notizia. Un amore durato 6 anni, ma finito per la differenza di età. “Dopo 6 anni ho cominciato a sgridarla per cose stupide. Lei mi chiedeva: ‘Andiamo in discoteca?’, io le rispondevo: ‘Ci ho passato la vita, ma a suonare, vai da sola’. Le prime notti dormivo, poi arrivava il sabato sera e mi angosciavo” racconta Enzo Iacchetti, che l’aspettava sveglio. Di una cosa però il conduttore non ha alcun dubbio: “Gelosia? No, mi è stata fedele, ne sono certo. Aveva già la testa di una donna, studiava filosofia, con lei potevi fare discorsi di qualsiasi genere”. Dopo la fine del matrimonio con Stef Burns, oggi la Corvaglia è felicemente fidanzata con Alessandro Viani.



