Maddalena Corvaglia fidanzata con Paolo Berlusconi?/ Lei smentisce ma…

Tra i protagonisti del nuovo programma televisivo targato Rai 2, Nudi per la vita, condotto da Mara Maionchi, figura anche Maddalena Corvaglia. La talentuosa showgirl e presentatrice televisiva vanta numerose partecipazioni e collaborazioni nel corso della sua carriera. Negli ultimi anni ha preferito dare maggiore interesse e importanza alla vita privata e familiare, allontanandosi progressivamente dalla luce dei riflettori. Nonostante una minore attività nel mondo dello spettacolo, risulta comunque tra i personaggi più attivi e influenti sui social, sempre pronta a raccontare le sue esperienze e la sua quotidianità. In particolare, ha fatto recentemente scalpore uno scatto pubblicato sul suo profilo. La Corvaglia ha infatti ostentato un fisico sensazionale nonostante l’età, a bordo di un lussuoso yacht intenta a godersi quello che resta delle vacanze estive. Nella foto indossa un bikini azzurro che non è passato inosservato agli appassionati di gossip. L’ex velina ha chiaramente catturato quel momento non solo per mostrare la tonicità del suo corpo ma anche per rappresentare al meglio la bellezza del panorama sullo sfondo.

Dal punto di vista sentimentale pare sia attualmente in una relazione con Paolo Berlusconi. Secondo le ultime indiscrezioni, nonostante nessuno dei due abbia confermato il gossip, la coppia risulta particolarmente affiatata. Nelle ultime settimane sono apparsi su diverse riviste di gossip, mano nella mano e apparentemente innamorati l’uno dell’altro. Maddalena Corvaglia ha però smentito le voci di una una relazione con Paolo Berlusconi dichiarando: “L’unico amore della mia vita è mia figlia Jamie”.

Maddalena Corvaglia, il matrimonio con Steve Burns e…

La vita sentimentale di Maddalena Corvaglia è stata piuttosto turbolenta. La storia più chiacchierata è stata sicuramente quella con Enzo Iacchetti. La liaison suscitò un certo scalpore per via della notevole differenza d’età fra i due, che tuttavia sono rimasti insieme dal 2002 al 2007. Nel 2011 Maddalena è convolata a nozze con il chitarrista Steve Burns, da cui ha avuto la figlia Jamie Carlyn. In un’intervista, La Corvaglia aveva spiegato i motivi che avevano portato alla rottura.

Con il trasferimento a Los Angeles, Maddalena ha scoperto di avere accanto una persona diversa da quello che aveva conosciuto: “E’ successo che quando sono arrivata a Los Angeles mi sono trovata accanto un uomo completamente diverso da quello che conoscevo. Anzi, ho scoperto che la persona che ho amato per sei anni semplicemente non esisteva. All’inizio ho sperato che Stef avrebbe usato un po’ di buonsenso, che avrebbe cercato di capire. Ci ho provato a salvare il mio matrimonio. Poi ho dovuto ammetterlo, prima di tutto con me stessa: era finita, senza che potessi farci nulla”. Dopo la separazione dal marito, con il quale pare che abbia mantenuto ottimi rapporti, la Corvaglia si è legata all’imprenditore Alessandro Viani, ma anche questa relazione è giunta al capolinea.

