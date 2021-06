Maddalena Corvaglia “Fidanzata con Paolo Berlusconi? No”/ “Voglio innamorarmi ma…”

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi starebbero insieme. Non ha dubbi Novella2000 che lancia dunque il gossip dell’estate: l’ex velina di Striscia la Notizia e il fratello dell’ex patron del Milan e oggi del Monza, Silvio Berlusconi, farebbero coppia fissa. Peccato che la risposta della Corvaglia a questo gossip mira a smentirlo del tutto. Maddalena, a qualche giorno dall’indiscrezione, ha deciso di pubblicare un post su Instagram, chiarendo di non essere fidanzata. Ecco le sue parole: “Ciao ragazzi! Ho letto che sarei fidanzata… Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò.” Non fa nomi Maddalena ma è chiara la volontà di smentire il gossip sul suo nuovo amore.

Maddalena Corvaglia smentisce di essersi fidanzata: “Non conosco l’indirizzo della Toffanin”

Nel post pubblicato su Instagram in cui si mostra da sola in barca e bellissima, Maddalena Corvaglia ironizza sul presunto annuncio che avrebbe dovuto fare: “Ho letto anche che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin. – e chiude con altrettanta ironia – Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia, della quale conosco il gran cuore ed il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione. Buon pomeriggio a tutti!” Al momento, dunque, la Corvaglia è ancora single ma l’estate è appena cominciata….

