Maddalena Corvaglia/ “Mia figlia Jamie Carlyn Birnbaum? E’ la parte più bella di me”

Maddalena Corvaglia e l’amore per la figlia Jamie Carlyn Birnbaum

Maddalena Corvaglia: la ex Velina di Striscia La Notizia torna in tv a Verissimo per raccontare la sua vita di mamma e showgirl! Proprio così, dal bancone di Striscia La Notizia ha letteralmente spiccato il volo diventando una delle indiscusse protagoniste del piccolo schermo. Non solo, la Corvaglia è anche mamma della piccola Jamie Carlyn Birnbaum, la figlia nata l’11 settembre del 2011 dalla relazione con l’ex marito Stef Burns. “Io e la mia principessa, la parte più bella di me. Così uguali ma così diverse. Mamma fortunata. Guarda il video fino alla fine e trova le sette differenze!” ha scritto sui social la showgirl condividendo momenti di vita privata.

Solitamente sui social la Corvaglia condivide foto e post dedicati all’amatissima figlia che ha compiuto 11 anni: “11 anni di te vita mia. È un miracolo e un privilegio vederti crescere, giorno dopo giorno. Ti amo assai”.

Maddalena Corvaglia: “sono molto selettiva”

Non solo mamma, Maddalena Corvaglia pochi mesi fa è tornata in tv nel programma “Nudi per la vita”. Un’esperienza a cui è molto legata come ha raccontato a libero.it: “di solito sono molto selettiva: non voglio passare per quella che viene chiamata da tutti e non accetta nessun lavoro. Però dico tanti no perché non mi piace andare a litigare nei salotti televisivi. Nudi per la vita mi piace. Dopo aver parlato con gli autori e con il capo progetto ho capito che io me l’ero immaginato proprio così, anzi forse è anche meglio”.

La Corvaglia, infatti, portavoce di AIRC, ha sposato in toto la causa del programma che parlava di prevenzione sui tumori al seno. Parlando proprio di cancro ha sottolineato quanto la prevenzione sia importante: “è fondamentale. Soprattutto perché noi donne pensiamo a tutti prima di noi: ai figli, al marito, ai genitori, al cane, al lavoro. Quando si tratta di noi stesse tendiamo a dire sempre: “Ma sì, va tutto bene”. Quando ci accorgiamo che qualcosa non va e decidiamo di fare un controllo, spesso è troppo tardi”.

