Maddalena Corvaglia: “Separazione da Stef Burns? E’ stata complicata”/ “Ecco perchè è finita…”

Maddalena Corvaglia, da Milano a Palma di Maiorca per sua figlia Jamie

Maddalena Corvaglia ha rilasciato un’ampia intervista per Il Messaggero, raccontando un cambiamento tanto radicale quanto per lei e sua figlia Jamie necessario. L’ex Velina di Striscia la Notizia ha infatti deciso di lasciare Milano e di trasferirsi a Palma di Maiorca, garantendo così un clima differente e maggiore serenità non solo a se stessa ma soprattutto alla figlia nata dal rapporto con Stef Burns.

Le amiche, Pechino express 2024/ Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo tra commozione e rischio eliminazione

“Mi sono trasferita qui per tanti motivi; a Milano dopo il Covid la sicurezza è peggiorata e i rapporti sociali si sono incattiviti… Mi sono chiesta se davvero volevo far crescere in quel clima mia figlia e mi sono data subito una risposta: ‘no’, e siamo partite”. Questa la spiegazione di Maddalena Corvaglia a proposito del trasferimento in Spagna, sul quale ha aggiunto anche la reazione del suo ex marito Stef Burns: “Come l’ha presa il mio ex marito Stef Burns? All’inizio male, era contrario. Poi Bene, si è fidato di me; adesso appena può viene a trovarci, da Milano in tre ore è qui”.

Le Amiche, Pechino Express 2024/ La scaltrezza l’arma segreta di Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo?

Maddalena Corvaglia e la separazione da Stef Burns: “Lui e la sua avvocatessa volevano…”

Parlando della separazione da Stef Burns – ex marito – Maddalena Corvaglia ha raccontato a Il Messaggero come il percorso giuridico sia stato a tratti difficile; ma nonostante tutto è riuscita a superare quel periodo indenne, trovando poi anche una discreta serenità con il musicista per amore della figlia Jamie. “Se ci siamo fatti la guerra? E’ stata un po’ complicata, ma ho cercato di pensare sempre ai miei genitori che prima di divorziare fecero una vera Guerra dei Roses. Sono stata brava, mi sono difesa molto bene, anche se a volte l’avrei strozzato. E’ stato allucinante; lui e la sua avvocatessa pensavano di impormi cose da pazzi, non dico altro”.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, perché hanno litigato?/ "Se non c'è fiducia, l'amicizia si spezza"

Maddalena Corvaglia – sempre nell’intervista per il quotidiano – non si è pronunciata nel merito dei motivi della rottura con l’ex marito Stef Burns, lasciando però intendere come la decisione sia arrivata dopo un periodo di forte incomprensione. “Perché è finita? Siamo come il giorno e la notte, quindi di fronte a un evento forte, difficile, abbiamo avuto reazioni troppo diverse. Mettiamola così, io ho interpretato la sua come una mancanza di attenzione e amore, lui ha percepito la mia troppo forte e intensa. Da lì in poi è andata sempre peggio”. L’ex Velina ha poi aggiunto: “Non si è trattato di un tradimento, una cosa molto più delicata ma non posso aggiungere altro. Via Zoom facciamo incontri con una psicologa italiana per cercare di superare tutto ed essere genitori migliori. Pensavo fossero americanate inutili e allucinanti, invece ci stanno aiutando”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA