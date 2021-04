Maddalena Corvaglia: “Sono single”/ “Non cerco un fidanzato, ma non dico…”

Maddalena Corvaglia è single e non è in cerca di un fidanzato. L’ex velina di Striscia la Notizia si racconta in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, nel numero in edicola dal 1° aprile e parla d’amore rivelando di non avere un compagno, di non cercare l’amore a tutti i costi, ma di non voler neanche mettere il cuore in cassaforte. “Sono single e sto bene così. Non sono alla ricerca di un fidanzato s tutti i costi, ma non dico neanche: ‘Mai nella vita’. Mi muovo con i piedi di piombo, quando si ha una figlia bisogna pensarci bene prima di far entrare qualcuno nel nostro nucleo”, confessa la Corvaglia che, in questo periodo, si sta dedicando al lavoro e alla figlia Jamie.

Giulia De Lellis/ Dopo Damante rinasce "Tanti follower? Ho il talento della comunicazione", Zorzi punge...

Sempre bellissima e in perfetta forma, Maddalena Corvaglia non ama andare alla ricerca dell’amore. “Non amo andare in giro per conoscere gente nuova, ne per andare ‘a caccia’. Posso fare le 5 del mattino, ma con i miei amici”, dice ancora.

MADDALENA CORVAGLIA: “UN REALITY? NON POTREI MAI LASCIARE SOLA MIA FIGLIA”

Innamorata di sua figlia, Maddalena Corvaglia non rinuncia al lavoro. Tuttavia, di fronte alla possibilità di partecipare ad un reality, ammette che farebbe fatica a staccarsi dalla sua bambina. “Non potrei mai andare all’Isola perchè se non mi danno da mangiare divento pazza nè al Grande Fratello perchè non mi piace spettacolarizzare il mio vissuto. E poi non me la sento di lasciare mia figlia sola: ha bisogno di me”, dice. Nel corso dell’intervista, la giornalista del settimanale Oggi rivolge alla Corvaglia anche una domanda su Elisabetta Canalis chiedendole se ci sia stata la riconciliazione. “Mi spiace, preferisco non rispondere”, è stata la risposta di Maddalena.

Angela Melillo/ Piange all'Isola dei Famosi 2021: "Mi mancano i miei affetti"

LEGGI ANCHE:

Sophie Codegoni: "Aveva un altro durante il trono"/ Lei nega: Esiste l'amicizia..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA