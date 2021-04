Maddalena Corvaglia/ “Sopravvissuta a morte papà e divorzio, Canalis? Grande dolore…”

L’ex Velina Maddalena Corvaglia si è raccontata di recente in una lunga intervista a Quotidiano Nazionale raccontando il suo approdo in tv. Tutto è avvenuto durante la sua Maturità: avrebbe dovuto partecipare a un provino per Ok il prezzo e giusto ma tutto saltò: “Poi arrivò quello di Striscia. Ma non decisi di andarci perché speravo di essere presa – ero sicura che non mi avrebbero scelta – ma perché ero rimasta delusa dalla votazione finale dell’esame e volevo sfogarmi in qualche modo”, ha svelato. Da qui il viaggio per Milano ma senza alcuna pretesa e l’incontro con Antonio Ricci quando ormai erano rimaste solo in 12. “Per me è rimasta una persona importante. Quando ho bisogno di un consiglio, mi rivolgo ancora a lui”, dice oggi Maddalena. La showgirl ammette di essere sopravvissuta almeno due volte: “Alla perdita di mio padre, e anche al divorzio”.

Spazio quindi alla sua vita privata: si sente più geisha o amazzone? “Io vorrei essere geisha, ma nessuno mi prende sul serio! Mi vedono tutti come un’amazzone. Non mi è concesso di non essere forte”, commenta. Dalla passione per le moto alla tv: dopo Striscia arrivò Operazione Trionfo con Miguel Bosè ma ci fu anche Alberto Castagna. “Ero terrorizzata, perché mi avevano detto che era cattivissimo e trattava tutti male”, anche se poi fu indotta a ricredersi.

MADDALENA CORVAGLIA, DALLA STORIA CON ENZO IACCHETTI ALLA FIGLIA

Nonostante la storia con Enzo Iacchetti sia finita da tempo, Maddalena Corvaglia ha parole di stima per il conduttore: “È un uomo meraviglioso, una bravissima persona. Quando hai successo è facile cambiare, lui è rimasto sempre quello di Luino”. Non fu proprio un colpo di fulmine: “Pian piano abbiamo scoperto che ci assomigliavamo”, ha spiegato, poi ha ironizzato sulla loro rottura “A vent’anni io ero già anziana, ero la più vecchia della coppia. Ci siamo lasciati perché lui era troppo piccolo per me”. La Corvaglia ha poi parlato del suo rapporto con il denaro: quanto è importante per lei? “Nella misura in cui riesco a far star bene mia figlia. Le mie scelte non sono mai state dettate dal denaro o dalla fama”, ha detto. Ma sui motivi che l’hanno portata al dissidio con Elisabetta Canalis, amica per lungo tempo, si è limitata a dire: “Preferisco non parlarne, è un grande dolore”. Oggi Maddalena fa l’istruttrice di fitness sul web: “Amo il fitness”, commenta. Ma soprattutto fa la mamma della sua piccola Jamie di 10 anni. Come ha affrontato la pandemia insieme alla piccola? “Cerco di vedere il lato positivo, posso darle una mano. Ma la scuola non è solo un posto dove si insegna, è una palestra di vita. I bambini si sono adeguati, dicono che bello, mi posso svegliare due ore dopo e vestirmi solo sopra, ma io non posso non chiedermi in che modo vivranno il futuro”, ha chiosato.

