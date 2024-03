Maddalena Corvaglia, tutta la verità sull’ex marito Stef Burns/ “Ecco com’è oggi il nostro rapporto”

Maddalena Corvaglia e il rapporto con l’ex marito Stef Burns

Maddalena Corvaglia e Stef Burns, storico chitarrista di Vasco Rossi, hanno formato per anni una coppia bellissima coronando il loro amore con il matrimonio e la nascita della figlia Jamie. Un amore vissuto con discrezione e che è finito da qualche anno. Tuttavia, nonostante il loro amore sia finito, la showgirl, attualmente in gara a Pechino Express 2024 in coppia con l’amica Barbara Petrillo e il musicista, conservano un rapporto di stima, affetto e rispetto reciproco. Non è raro, infatti, vederli insieme alla figlia per trascorrere dei dolci momenti di famiglia.

Tuttavia, nonostante il bel rapporto che i due sono riusciti a conservare dando così alla figlia quel clima bello e sereno necessario per crescere tranquillamente, negli scorsi giorni, alla Corvaglia, sono state attribuite delle dichiarazioni sull’ex marito stravolte dalla stampa e sulle quale, oggi, la Corvaglia ha deciso di fare chiarezza.

Maddalena Corvaglia e le dichiarazioni sull’ex marito Stef Burns

Negli scorsi giorni, a Maddalena Corvaglia, sarebbero state attribuite dichiarazioni fuorvianti sull’ex marito Stef Burns. La Corvaglia ha così deciso di fare chiarezza su tutto rilasciando, in esclusiva, alcune dichiarazioni ai microfoni di Alberto Dandolo per il settimanale Oggi.

“Siamo basiti dalla leggerezza con cui si possa deformare la realtà delle parole per l’avidità di qualche clic in più. E l’unica cosa davvero ‘allucinante’ e ‘pazza’ è semmai il negato rispetto della verità e delle sue conseguenze su una persona minore oltre che sui suoi genitori che hanno ritrovato una relazione piena di energia e affetto”, le parole della showgirl.

