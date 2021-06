Maddalena Corvaglia/ “Vita privata? L’unica gioia è il fitness” e con la Canalis…

Maddalena Corvaglia continua a catalizzare l’attenzione. Ogni volta che si parla di lei le orecchie di tutti si drizzano così come gli occhi che riescono sempre a beccarla soprattutto sui social quando spesso la vediamo alle prese con il suo amato fitness. A quanto pare proprio questa è una delle poche gioie di cui può godere l’ex velina visto che la sua vita privata non riesce proprio a decollare. Chi la conosce bene sa che non è un mistero che sia tornata single anche se lei non sembra pronta ad arrendersi e all’età di 41 anni si è detta pronta ad una nuova storia d’amore. Al centro del suo mondo c’è la sua bambina, Jamie Carlyn Birnbaum, nata il 28 settembre 2011 dal matrimonio con Steff Burns, il chitarrista statunitense della band di Vasco Rossi.

Maddalena Corvaglia/ "Sopravvissuta a morte papà e divorzio, Canalis? Grande dolore…"

Dalla rottura con Steff Burn a quella con Elisabetta Canalis

Il matrimonio di Maddalena Corvaglia con lui è finito ma non la speranza di trovare il grande amore visto che nella sua vita è poi arrivato l’immobiliarista Alessandro Viani. La storia d’amore è però terminata alcuni mesi fa per via di problematiche che sono venute fuori quando è arrivato il lockdown che ha costretti i due forse un po’ troppo vicini, troppo presto.

Maddalena Corvaglia/ L'ex velina e la figlia Jamie: "Sono una mamma fortunata"

Ma il tema che è da sempre legato alla velina bionda è proprio la sua altra metà, quella nera, Elisabetta Canalis. La bella sarda è stata testimone alle sue nozze e per anni sua migliore amica, ancora meglio di una sorella, ma poi tutto è finito e le due si sono dette addio senza mai rivelare i veri motivi di una rottura così drastica e sicuramente sofferta. Quando scopriremo la verità?

LEGGI ANCHE:

Maddalena Corvaglia, scherzo Le Iene/ Video, scarafaggi e il Carlino “infetto”...

© RIPRODUZIONE RISERVATA