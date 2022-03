Maddalena Crippa in Armida/ Dalla Gerusalemme liberata al No’hma di Milano: la pièce

Appuntamento imperdibile, domenica 6 marzo, con l’attrice Maddalena Crippa, protagonista di Armida Il Canto del Rinascimento Italiano, presso lo Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro, in via Orcagna 2 a Milano. Si tratta del quarto appuntamento per la “Domenica speciale”. La pièce, preceduta da una introduzione di Corrado Bologna, docente della Scuola Normale di Pisa di Letterature romanze medioevali e moderne e Letterature comparate, inizierà alle ore 17.00. L’ingresso al No’hma sarà libero e lo spettacolo potrà essere seguito anche in diretta streaming.

La nota attrice la vedremo impegnata nelle vicende di Armida, la guerriera saracena della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. Con il consueto rigore e la profondità che la contraddistingue, non mancherà di far esplodere la poesia del testo sulla scena.

Maddalena Crippa in scena con Armida il Canto del Rinascimento Italiano

I versi del poema eroico che Maddalena Crippa porterà in scena, prenderanno corpo seguendo l’avventura intima e trascinante di Armida, la donna che per il sommo poeta rappresentava la più bella mai vissuta sul pianeta Terra. Il suo spirito vigoroso e la sua intelligenza estremamente viva, si unisce al grande talento per le arti magiche. E proprio sotto le mura di Gerusalemme si andrà a compiere il destino dell’amore invincibile ed al tempo stesso inconfessabile per il suo principale nemico, Rinaldo.

Nello spettacolo in scena al No’hma (ingresso gratuito), l’attrice Maddalena Crippa porterà sul palcoscenico avventure, amori, follie, incantamenti, duelli e inseguimenti, regalandoci la grandezza e la potenza di una Gerusalemme liberata la cui forza la si ritrova in un’opera senza tempo, perfettamente attuale nonostante sia stata scritta 500 anni fa.

