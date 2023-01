Maddalena eliminata per il Capodanno choc?/ Il segreto di Emanuel Lo

Amici 22 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi é eliminata?

Maddalena Svevi é la preannunciata nuova eliminata, prima del serale e per effetto il Capodanno choc ad Amici 22 di Maria De Filippi? La domanda viene lecita all’occhio-pubblico TV, dal momento che nel daytime del talent datato 26 gennaio 2023 la ballerina modern finisce in un marea di lacrime, in preda ad una crisi personale e artistica, sentendosi messa in discussione dal suo stesso insegnante. La crisi della giovane emerge al nuovo incontro che lei ha con il maestro Emanuel Lo, che l’ha promossa per un banco di canto nella scuola. Quando, cioè, l’allieva vuota il sacco sulla sensazione di non essere più la protetta dell’insegnante, di non essere più vista da lui con gli occhi di chi l’ha fermamente voluta e ha creduto in lei per il fatto di essersi rivelata tra i responsabili del Capodanno choc. Un “fatto grave” censurato in tv e di cui, da parte della produzione del talent, come responsabili sono stati indicati 6 allievi di Amici 22, tra cui Maddalena Svevi.

Maddalena in crisi ad Amici 22 "sensazioni strane"/ Confronto con Emanuel Lo e…

Quest’ultima, nonostante abbia superato la sfida ad eliminazione contro lo sfidante esterno – come provvedimento disciplinare per il giallo di Capodanno 2023- cerca il confronto con Emanuel Lo, dal momento che teme di averlo deluso. “Ho sentito sensazioni strane in puntata… di solito ci guardiamo… – dichiara sibillina Maddalena Svevi al maestro, con le lacrime agli occhi e la voce rotta dal pianto, e il riferimento é alle mancate attenzioni dell’ultima puntata domenicale, che il prof era solito riservarle in quanto sua pupilla-. So che é dovuto a quello che é successo…”. Maddalena é responsabile del Capodanno choc e sente di aver compromesso la fiducia del suo insegnante, tanto che ora i fan temono per lei di vederla presto eliminata ad Amici. Dal suo canto, il prof le ammette e motiva il dato oggettivo di averla evitata in puntata: “Assolutamente sì, questa volta io l’ho fatto di proposito… volevo capire quanta sicurezza e la forza che avevi sul banco. Una cosa per capire quanto tu sia fragile. Una punto di fragilità può essere usata come forza”. Insomma, il professore svela il suo segreto dipingendo Maddalena Svevi come un’anima fragile, al cospetto del pubblico TV, quasi come a volerle dare un’ultima chance di guardare al suo percorso con gli occhi sinceri di chi si sente in pena per uno sbaglio commesso e vuole rimediare all’errore, con la voglia di ricominciare. Emanuel Lo si auspica che Maddalena Svevi torni a brillare con luce del suo talento, inteso come valore della persona e l’artista, agli occhi del pubblico.

Amici 22: Samuele Segreto eliminato dopo l'affaire "noce moscata"?/ "Paky porterà.."

Web diviso su Maddalena Svevi, dopo il Capodanno choc di Amici 22

Maddalena, con la fragilità che la contraddistingue, cerca il confronto con l’insegnante di danza, dopo il “fattaccio”, mettendosi in discussione in prima persona, per ripartire. Questo, mentre la fase serale TV di Amici 22 é dietro l’angolo e il pubblico TV -tra gli internauti attivi via social – si divide. C’é chi crede in una sua redenzione e chi invece non crede alla veridicità del pentimento, ritenendo che a contare per lei sia solo il merito di salvare il banco per la visibilità in TV.

Amici 22, Samuele Segreto rinasce dopo il Capodanno choc/ Lo premia Garrison Rochelle

Durante la puntata di domenica Maddalena ha notato una cosa che la preoccupa e per questo incontra il suo maestro Emanuel Lo #Amici22 pic.twitter.com/qmSU79KN2S — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 25, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA