Maddalena in crisi ad Amici 22 “sensazioni strane”/ Confronto con Emanuel Lo e…

Amici 2022, Maddalena in crisi: il confronto con Emanuel Lo

Ad Amici 2022 è arrivato l’atteso confronto chiarificatore tra Maddalena e Emanuel Lo, suo insegnante di ballo. La giovane allieva ha notato, nel corso dell’ultima puntata, un certo distacco da parte del maestro, rimasto deluso da lei e Samuele per i fatti di Capodanno. Freddezza che ha mandato in crisi la ballerina che, come mostra un video condiviso su Instagram da amicivideos, ha richiesto subito un incontro con lui. “Ho sentito delle sensazioni strane in puntata, di solito quando finisco di ballare mi dici come è andata, ci guardiamo, anche mentre ballo. Ho sentito che non c’era più questa cosa. So che è dovuto a quello che è successo, ma mi fa stare male” si sfoga.

Emanuel Lo cerca così di spiegarle il motivo di questo distacco e, a seguire, le rivolge un importante messaggio di forza: “Non ci siamo guardati questa volta, lo sai, ci scambiamo gli sguardi, lo faccio con te, lo faccio con Samu. Questa volta l’ho fatto di proposito. Per me era un’ulteriore prova, volevo capite tu quanta sicurezza e quanta forza avevi. Al di là del mio sguardo. Quindi ho deciso di non guardarti. E questa è una cosa che ci può far riflettere, capire quanto tu possa essere fragile. Ma quella fragilità non è una debolezza, è un punto di forza, se usata bene“.

Emanuel Lo: “L’importante è che dall’errore impari“

Maddalena, dopo i fatti sconvolgenti di Capodanno, ha imparato dai suoi errori ed è pronta a riprendere in mano le redini della sua esperienza ad Amici 2022: “Nella mia vita non mi piace sbagliare, cerco di reagire agli sbagli. Mi sono resa conto degli errori e mi sono venute tante paure: di non riuscire a recuperare la tua fiducia, che questa cosa rimanga“. Emanuel Lo apprezza le sue parole e le infonde la giusta carica: “L’importante è che tu dall’errore impari. La mia fiducia e la tua sicurezza le recuperi con la danza, studiando, quindi si comincia“.

Infine, arriva una richiesta speciale da parte dell’allieva: “Mi manca mia mamma, posso fare una chiamata?“. Dopo quanto accaduto a Capodanno, Emanuel Lo aveva imposto ai suoi allievi severe regole: non utilizzare il telefono e andare a dormire alle 22. Appreso però il cambiamento in meglio di Maddalena, svela: “Ho sentito la produzione, mi hanno detto che vi siete comportati nella maniera giusta, ho notato l’impegno. Quindi non solo ti faccio chiamare tua mamma, ma faccio decadere tutta questa cosa: andare a dormire alle 22 e non solo. Lo dirò anche a Samu“.

