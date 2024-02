Maddalena Mazzaferri, chi è/ I video comici su Instagram dove gioca con gli accenti e le lingue

Maddalena Mazzaferri, chi è la comica che su Instagram gioca con lingue e accenti

Instagram è spesso considerato il terreno fertile per la nascita di nuovi talenti della comicità. Attraverso questa piattaforma, che fa da cassa di risonanza per chi desidera farsi conoscere ad un ampio pubblico, è infatti possibile farsi strada pubblicando video e contenuti che nel giro di pochi giorni possono diventare virali. Lo sa bene Maddalena Mazzaferri, meglio conosciuta come Radioziamaddi su Instagram, che sul suo profilo spesso condivide video molto divertenti e gag legate alle lingue e ai dialetti, e all’uso che se ne può fare sul fronte dell’ironia.

Come si legge nella sua bio di Instagram, Maddalena Mazzaferri si definisce ironicamente “autrice e interprete dei miei deliri”, nonché esperta di lingue e accenti. I suoi video sono infatti legati alla sua spiccata conoscenza delle lingue, utilizzate in chiave ironica e accostate ai dialetti della lingua italiana. In molti video, infatti, propone gag in cui mescola l’inglese al dialetto romano, ma capita anche di sentire un toscano e un napoletano che parlano spagnolo. Lei stessa è attrice protagonista di questi divertenti video, che mettono in risalto la sua grande simpatia.

Maddalena Mazzaferri, il successo sui social

Attraverso il suo innato talento comico e la padronanza delle lingue, quella di Maddalena Mazzaferri è diventata nel corso del tempo una delle pagine più seguite, cliccate ed apprezzate su Instagram. Ma, oltre al grande successo sui social, di lei e della sua vita non si conoscono ulteriori dettagli. Il suo profilo è infatti strettamente dedicato alle sue attività e ai video che spesso condivide con i followers, per strappare loro un sorriso e giocare con le lingue e i dialetti dell’italiano in maniera spontanea e in chiave ironica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ᴍᴀᴅᴅᴀʟᴇɴᴀ ᴍᴀᴢᴢᴀꜰᴇʀʀɪ | ᴢɪᴀ ᴍᴀᴅᴅɪ (@radioziamaddi)













