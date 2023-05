“Maddalena oscurata da Isobel”, stoccata della Celentano ad Amici 2023/ Emanuel Lo si infuria: “Basta!”

Nuova lite tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano per Maddalena al serale di Amici 2023

Si accende l’ennesimo scontro al serale di Amici 2023 quando la maestra Alessandra Celentano chiama come sfida un nuovo guanto di sfida tra la sua pupilla Isobel e la rivale Maddalena. La lettera inviata dalla maestra alla ballerina di Emanuel Lo è ancora una volta pungente: “Pur avendo un valore si è sempre oscurati dall’amica-nemica, e ovviamente parlo sempre di lavoro. Saper accettare che c’è sempre qualcuno meglio o peggio di noi, sarà un’ulteriore crescita.”

FINALISTI AMICI 2023, CHI SONO?/ Isobel vola in finale per prima, Celentano al settimo cielo!

Emanuel Lo si accende di fronte a queste parole e accusa la maestra Celentano di non aver ancora digerito le sconfitte delle scorse settimane: “Evidentemente la maestra non ha mai superato le sconfitte passate. Siamo in semifinale, le chiacchiere stanno a zero, contano i fatti e allora non capisco perché ti è rimasta qui!” La Celentano però replica: “Non sai più a cosa attaccarti perché non puoi attaccarti a niente! Isobel è una leonessa, Maddalena una gattina ‘gne gne'”. “Secondo me avresti dovuto evitare ‘oscurata da la nemica-amica’, perché metti in cattiva luce anche la tua allieva. C’è una sana competizione tra questi due talenti, basta!”

LEGGI ANCHE:

AMICI 22 SERALE 2023, SEMIFINALE/ Diretta e eliminati: Isobel vola in finale!Aaron o Wax, chi è stato eliminato ad Amici 2023?/ A rischio l'allievo di Rudy Zerbi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA