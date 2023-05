Maddalena, prime parole dopo l’eliminazione da Amici 2023/ “I mesi più belli, ma…”

Maddalena rompe il silenzio dopo l’eliminazione di Amici 2023

Non solo Aaron, ma anche Maddalena ha dovuto interrompere il sogno di conquistare la finalissima del serale di Amici 2023. La ballerina non è riuscita a strappare il biglietto per l’ultima puntata del talent show cedendo il posto agli altri due ballerini della scuola ovvero Mattia e Isobel. Dopo il verdetto, dietro le quinte, non il trucco sfatto, la ballerina si racconta alle telecamere di Amici e, nonostante l’eliminazione, ammette: “Sono stati i mesi più felici della mia vita”. Mesi in cui Maddalena ammette di essere cresciuta tanto grazie al rapporto umano con i compagni di squadra e al continuo confronto con gli insegnanti.

Amici 22, Mattia Zenzola innamorato di Isobel/ Parla Angelina Mango e...

Maddalena, così, ringrazia Emanuel Lo per aver sempre creduto in lei nonostante i vari alti e bassi mentre sulle critiche ricevute da Alessandra Celentano fa intendere di essere stata ferita spesso dalle parole dette dall’insegnante.

Maddalena dopo Amici 2023: importante offerta di lavoro

Nonostante l’eliminazione di Amici 2023, Maddalena può comunque sorridere per come si è conclusa la sua avventura nella scuola di Amici 2023. Per lei, infatti, è arrivata un’importante offerta di lavoro da parte di una compagnia di danza che le ha offerto un contratto da agosto fino a metà novembre. “Una grande occasione per crescere”, spiega il diretto della compagnia a Maddalena che non nascondono la sua gioia per la notizia appena ricevuta.

Vincitore Amici 2023 Serale: chi è?/ Il pronostico degli insegnanti spiazza

Un percorso, dunque, quello di Maddalena pieno di sorprese e di una grandissima crescita personale. Chiudendo il capitolo Amici, la ballerina spera di poter, ora, cominciare il suo percorso professionale e di poter crescere sempre di più.

LEGGI ANCHE:

Aaron piange ad Amici 2023: le prime parole dopo l'eliminazione/ "Oggi ho vinto..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA