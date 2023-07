Maddalena Svevi, bacio con Sebastian Melo?/ Dopo Amici, scoppia il gossip con il ballerino

Maddalena Svevi single dopo Amici?

Madalena Svevi, nella scuola di Amici 2023, ha vissuto una breve storia con Mattia Zensola. Storia che, inizialmente, ha fatto sognare i fan ma che è poi finita allontanando totalmente i due che, pur convivendo nella stessa casetta, hanno trascorso pochissimo tempo insieme. Maddalena ha così concluso l’avventura nella scuola più famosa d’Italia da single, ma attualmente, il suo cuore batte per qualcuno? La ballerina, impegnata con il cast dei ballerini professionisti di Battiti Live 2023, non alimenta rumors e indiscrezioni sulla propria vita privata.

Tuttavia, negli scorsi giorni, Very Inutil People ha pubblicato una segnalazione che potrebbe rappresentare l’inizio di un nuovo capitolo della vita sentimentale della ballerina. Maddalena, infatti, sarebbe stata pizzicata in compagnia di Sebastian Melo, ballerino professionista di Amici. La loro sarà un semplice rapporto amichevole o qualcosa di più?

Maddalena Svevi: solo un’amicizia con Sebastian Melo?

Secondo la segnalazione riportata da Very Inutil People, Maddalena Svevi e Sebastian Melo sarebbero stati pizzicati in dolce compagnia lasciandosi andare ad atteggiamenti affettuosi. A tale segnalazione, però, non sono seguite altre indiscrezioni e sui profili social di entrambi i ballerini, non ci sono dettagli che lascerebbero pensare ad un flirt tra i due.

La sensazione, dunque, è che Maddalena sia ufficialmente single e che si stia totalmente concentrando sulla sua carriera. Dopo l’importante esperienza nella scuola di Amici, per la Svevi è arrivata l’importante proposta di Battiti Live 2023 e in autunno potrebbero aprirsi per lei nuove possibilità.

