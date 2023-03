Maddalena Svevi, chi é la ballerina di Amici 2023 ed.22/ Scontro con la Celentano per un guanto di sfida

Maddalena Svevi, chi è la ballerina in gara nel serale di Amici 2023

Maddalena Svevi è una degli allievi che hanno conquistato il serale di Amici 22. Ballerina del team di Emanuel Lo, Maddalena, classe 2004, è originaria di Genova, e ha già un curriculum costellato di esperienze formative e lavorative. Da bambina prende parte al cast di Pequeños gigantes, format condotto da Belen Rodriguez. Appassionata di danza sin dalla giovane età, frequenta la Naima Academy diretta da Matteo Addino e successivamente approda nella compagnia Experience Academy. Prende parte al musical, Un papà sotto l’albero, guidato da Garrison e Fioretta Mari, entrambi ex insegnanti del talent show TV, Amici di Maria De Filippi. Con il suo gruppo vince i Garrison Game, apparizione in TV per Maddalena Svevi che risale al 2016. Ancora 11enne, sembra avere le idee chiare sui progetti futuri. Prende parte alla squadra “I Fantastici 4”, guidata da Attilio Fontana. Prende poi parte al cast de Il Cantante Mascherato e riscuote successo come ballerina protagonista nel corpo di ballo del video musicale di un singolo in gara a Sanremo 2022, Perfetta così, del cantautore ex Amici 20, Aka7even.

Screzi Cts-Iss: documenti nascosti anche a Brusaferro/ "Presentazione? È riservata…"

La popolarità aumenta con la partecipazione ad Amici 22. A promuoverla al talent show per l’anno 2022-2023 é l’insegnante di danza Emanuel Lo, con il consenso dell’altro prof Raimondo Todaro, fino all’ammissione al serale. Nella prima fase del programma però, tra alti e bassi, Maddalena Svevi si scontra con Alessandra Celentano che alla prima puntata del serale la critica al confronto con la pupilla Isobel Fetiye Kinnear e la chiama al guanto di sfida sul modern contro quest’ultima. Per la maestra si preannuncia lo scontro “leonessa” vs. “gattina”, che vedrebbe Isobel vincere facilmente contro Maddalena. Quest’ultima però è pronta a far ricredere la Celentano e a mettercela tutta per battere la rivale.

Gianluca Vacchi indagato: "abusi edilizi in Sardegna"/ Nel mirino villa da 15 milioni

Maddalena Svevi pronta a rispondere ad Alessandra Celentano: guanto di sfida al serale di Amici 22

“Lei punta alla strategia – ha tuonato Maddalena durante uno sfogo ad Amici 22. – Perché la maestra prima non ha mai detto cose negative su di me. Poi presenta i suoi allievi come delle divinità scesi in terra. Lei presenta loro così e poi gli altri non valgono e fanno schifo”. L’affondo è poi proseguito: “Io testa alta, mi terrò su il mento al serale davanti a lei. Testa altissima, al pomeridiano mi ha già abituato con il suo mood. Però non mi ha detto mai cose negative. Adesso mi ha ucciso, ha detto che sono ripetitiva, faccio sempre le stesse cose, non sono forte. Da ora cambia tutto per me te lo assicuro”.

Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, sabato 18 marzo 2023

Nella prima puntata del serale di Amici 2023 la Celentano la chiama dunque ad un guanto di sfida, “Heels“, a prova di tacchi e sensualità, che per Maddalena Svevi sarebbe palesemente a favore della competitor Isobel. Chi la spunterà sul palco?











© RIPRODUZIONE RISERVATA