Maddalena Svevi: “Critiche ad Amici? Alcune pesanti, ho provato fastidio”/ Stoccata ad Alessandra Celentano!

Maddalena Svevi, rivelazioni dopo Amici 22: le critiche e le insicurezze

Maddalena Svevi è stata la protagonista della nuova puntata di ‘Dimmi di te’, il format di Lorella Cuccarini su Youtube. La ballerina dell’ultima edizione di Amici ha rivelato come ai provini non fosse convinta che sarebbe riuscita a farcela e come sia cresciuta grazie al programma.

“Sono cambiata, mi sento maturata sotto tanti punti di vista. – ha ammesso la ballerina – All’inizio, appena sono uscita, era strano, mi sono trovata da sola in mezzo al mondo. Poi pian piano mi sono riabituata.” Insieme a Lorella Cuccarini, Maddalena ha ricordato i complimenti ricevuti da professionisti come Eleonora Abbagnato: “Io quel periodo me lo ricordo molto bene, perché ero tanto piena di insicurezze”, ha rivelato la ballerina. “Quindi questi commenti mi hanno aiutato a spingere di più. Sono sicura che questi commenti sono serviti per migliorare”.

Maddalena Svevi, stoccata alla maestra Celentano? “Le critiche pesanti…”

Eppure, durante il suo percorso ad Amici 22, tante sono le critiche ricevute, alcune anche molto pesanti. È il caso di quelle ricevute da Alessandra Celentano, alla quale la ballerina sembra lanciare una frecciatina: “Una critica costruttiva è sempre bene, in tutto. Quindi quello sicuramente mi ha fatto migliorare e mi hanno dato la forza. Ogni tanto alcune critiche un po’ più pesanti, dove non vedevo…non il senso, perché il senso c’era…nulla che mi potesse far dire ok lo faccio, spingo, hanno avuto in realtà forse un senso di fastidio. Ma non le cambierei, non tornerei indietro. Perché alla fine sono arrivata qui”.

Non è poi mancato un commento sul rapporto con Maria De Filippi: “Maria è stata la nostra mamma. Lei ogni momento brutto sapeva esattamente le parole che ci doveva dire. Ci scavava dentro e capiva cosa ci faceva bene, anche le strigliate!”













