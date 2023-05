Maddalena Svevi e Samuele Segreto fidanzati ad Amici 2023?/ L’indizio non sfugge

Maddalena Svevi e Samuele Segreto: flirt ad Amici 2023?

Mancano poche ore alla finalissima di Amici 2023, ma intorno a due ex allievi del serale scoppia il gossip. Nella scuola di Amici, in ogni edizione, sono nate delle coppie di cui, alcune, durano ancora oggi. Anche nella ventiduesima edizione non sono mancati flirt, fidanzamenti e simpatie varie. Tra le protagoniste femminili del gossip c’è sicuramente Maddalena Svevi che, inizialmente, si è avvicinata a Mattia con cui è poi nata una storia. Storia che è finita poco tempo lasciando anche dei rancori.

Nel corso dell’avventura vissuta nella scuola, Maddalena si è concentrata sulla danza per migliorare e crescere. Tuttavia, pare che nel suo cuore non ci sia solo la danza, ma anche un ballerino. Stando ai vari indizi social e pettegolezzi, infatti, sembrerebbe esserci una simpatia particolare tra Maddalena e Samuele Segreto, il ballerino eliminato durante il terzo serale di Amici 2023. A lanciare il gossip è Novella 2000. A quanto pare, Samuele avrebbe avuto sempre un interesse per Maddalena. Interesse che, tuttavia, avrebbe nascosto pur lasciandosi sfuggire qualche gesto social che non sarebbe passato inosservato.

Il curioso indizio che insinua il dubbio sulla cotta top-secret

Gli indizi che lascerebbero pensare ad un flirt in corso tra Maddalena e Samuele arrivano dai social. Così come segnalano i rispettivi fandom degli ormai ex Amici 22, Samuele commenterebbe spesso le foto che Maddalena pubblica lasciandosi andare a parole lusinghiere a margine di alcuni post che ritraggono la ballerina in bikini. “Sì, ma la devi smettere… tu sei illegale” e ancora “Ma come si fa?“: sarebbero questi i complimenti fatti da Samuele a Maddalena e che nasconderebbero una cotta del ballerino nei confronti dell’ex compagna di scuola.

Da parte di Maddalena, per il momento, non è arrivato nessun commento al gossip esploso. Tuttavia, l’ipotesi di un flirt tra i due ex allievi di Amici ha già scatenato la reazione del web; da una parte ci sono quelli che vedrebbero bene insieme i due ballerini e, dall’altra, ci sono quelli che sognano il ritorno di fiamma tra la Svevi e Mattia.











