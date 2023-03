Maddalena Svevi e Samuele Segreto fidanzati ad Amici 22?/ “Molto vicini e complici…

Maddalena Svevi e Samuele Segreto: solo amicizia?

Nella scuola di Amici 22, nascono amori e grandi amicizie che, spesso, durano nel tempo e lo stesso sta accadendo nell’edizione attualmente in onda del talent show di Maria De Filippi. Nella scuola più famosa d’Italia sono nati degli amori, ma anche delle amicizie, ma cosa c’è davvero tra Maddalena Svevi e Samuele Segreto? I due ballerini stanno scatenando la curiosità dei fan con il loro rapporto. Maddalena e Samuele sono due dei ballerini più amati e apprezzati dal pubblico di Amici che, oltre ad aver notato il talento dei due allievi, hanno notato anche la complicità che c’è tra Maddalena e Samuele.

Perché Wax di Amici 22 ha un cicatrice sul viso?/ Cos'è veramente il segno rosso

Entrambi i ballerini sono riusciti a staccare il biglietto per la finalissima e, insieme, stanno affrontando la fase più importante del talent show. Con un sogno in comune, Maddalena e Samuele si stanno unendo sempre di più: la loro resterà solo un’amicizia o durante la fase serale nascerà l’amore?

Maddalena Svevi e Samuele Segreto: il feeling è sempre più evidente

Maddalena Svevi e Samuele Segreto “sempre più complici e uniti”: è questo che i fan che hanno assistito alle puntate del pomeridiano di Amici 22 nelle scorse settimane hanno notato scatenando il gossip intorno ai due ballerini. Entrambi sono concentrati sulla fase serale della scuola più famosa d’Italia, ma restando uniti, riescono ad affrontare tutte le situazioni difficili che richiede tale percordo.

Amici 22 serale 2023, 1a puntata/ Diretta ed eliminati: Rudy e Celentano sfidano i prof!

Tra i due, per il momento, sembra esserci solo un’amicizia, ma il feeling che i fan hanno notato li spinge a sognare la nascita di una storia d’amore. Continuando a vivere insieme in casetta, l’affetto tra i due si trasformerà in qualcosa di più grande?

LEGGI ANCHE:

Amici 22, regolamento del Serale come funziona/ Giuria esterna, eliminazioni, sfide

© RIPRODUZIONE RISERVATA