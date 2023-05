Maddalena Svevi: “Ho avuto paura della realtà dopo Amici 22″/ “Lorella mi diceva…”

Maddalena Svevi, il “trauma” del ritorno alla quotidianità dopo 8 mesi ad Amici 22

Amici 22 è ormai giunto alla conclusione da diverse settimane con Mattia Zenzola riuscito ad alzare la coppa del talent più amato d’Italia. Il percorso del ballerino non è stato però l’unico degno di nota; diversi sono stati in questa edizione i giovani talenti che hanno condiviso con i telespettatori gioie e dolori, al netto di un chiaro ed evidente percorso di crescita artistica. Tra questi, spicca senza dubbio Maddalena Svevi, giunta ad un passo dalla finale.

LDA: é crisi d'amore con Miriam Galluccio?/ Gli indizi social

Maddalena Svevi può certamente dirsi fiera del percorso fatto ad Amici 22: la sua esperienza è stata forse quella che più di altre ha messo in evidenza una crescita poderosa, ma non sono mancati i momenti di difficoltà. Proprio sugli ostacoli, paure e incertezze, la ballerina ha deciso di parlare in un’intervista rilasciata a SuperguidaTv. “Ero dentro la scuola da settembre, sono otto mesi, ritornare alla vita reale è un po’ strano. Tornare alle vecchie abitudini e ricordarsi come funziona al di fuori di una realtà molto diversa non è facile“. Inizia così Maddalena Svevi – come riportato dal portale Coming Soon – partendo dal difficile ritorno alla normalità dopo i tanti mesi vissuti nella scuola di Amici 22.

LDA: fuori lo spoiler del nuovo singolo Granita/ Le reazioni al TikTok

Maddalena Svevi e gli elogi per Lorella Cuccarini: “Lei è autentica, una persona vera…”

“I momenti difficili sono stati tanti, principalmente quelli dove mi trovavo da sola con me stessa e quindi cominciavo a pensare al futuro, a quello che sarebbe venuto dopo il periodo di Amici“. Continua così l’intervista di Maddalena Svevi per SuperguidaTv, entrando nel merito delle prime paure e difficoltà vissute nella scuola di Amici di Maria De Filippi e proiettate ai timori sul futuro. “Finito il percorso nel talent bisogna riprendere la propria vita in mano” – ha spiegato la ballerina, che ha aggiunto – “Avevo tanta paura nell’immaginare la vita fuori dalla scuola…”

Virginio, ex vincitore di Amici annuncia: "Sono gay"/ "Vissuti giorni durissimi, ho pensato a gesti estremi"

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata a SuperguidaTv – come riportato dal portale Coming Soon – Maddalena Svevi ha avuto modo di parlare anche del ruolo di Lorella Cuccarini. “Ho sempre adorato Lorella, è stato stupendo vederla da vicino; all’inizio era anche po’ strano vederla lì, è stato bello stare in squadra con lei e con Emanuel Lo“. In chiusura, la ballerina svela una frase che conserva con cura e detta proprio dalla coach ad Amici 22: “Lorella Cuccarini mi ha sempre detto di non mollare mai e di far sempre vedere tutto quello che ho dentro… E’ una persona autentica, una grande professionista e persona vera“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA