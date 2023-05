Maddalena Svevi rompe il silenzio dopo eliminazione/ “Maria è stata come una madre”

Maddalena Svevi parla del percorso ad Amici, dopo l’eliminazione

Maddalena Svevi è stata eliminata durante la semifinale, finendo al ballottaggio con Wax e Aaron. Ci sono state diverse polemiche riguardo la decisione della giuria considerando che la ballerina è molto amata e apprezzata sui social. Dopo il verdetto, l’allieva ha dichiarato: “Ciao a tutti..ringrazio Marlú…ho cosi la possibilità di viaggiare per andare a studiare all’estero e perfezionarmi, sono felicissima”.

Maddalena Svevi è tornata sui social e ha rotto il silenzio dopo l’eliminazione, parlando del suo percorso ad Amici 22: “È difficile spiegare tutte le emozioni che ho provato e che provo in questo momento della mia vita, ho conosciuto all’interno di questo percorso persone che hanno lasciato un segno in me e che mi hanno insegnato tanto a livello artistico ma soprattutto umano. Inizio con il ringraziare il mio professore Emanuel Lo, che mi ha sostenuta fin dall’inizio e non ha mai smesso di farlo neanche davanti agli ostacoli, un punto di riferimento davvero forte.”

Maddalena Svevi e il ringraziamento speciale a Maria De Filippi

Maddalena Svevi ha continuato i lunghi ringraziamenti ai docenti, ai compagni che l’hanno accompagnata lungo la sua esperienza ad Amici 22: “Un ringraziamento speciale va soprattutto ai professionisti che si sono dedicati ogni giorno con pazienza e amore alla mia crescita personale e artistica, ho avuto il piacere di conoscere persone bellissime e fondamentali che porto nel mio cuore. ”

E ancora: “Un grazie va ovviamente ai miei compagni di viaggio e avventura, che sono stati la mia famiglia per questi 8 mesi tra alti e bassi. Ognuno di voi mi ha regalato tanto!”. La ballerina ha poi riservato un ringraziamento speciale a Maria De Filippi: “E infine ringrazio Maria che ha reso questo mio sogno una realtà più che concreta e stupenda e che è stata per noi come una madre, che con le sue parole è riuscita e rendermi una ragazza migliore.” Poi conclude: “Ringrazio anche tutti quelli che lavorano dietro e che ogni giorno si impegnano per fare andare avanti questa grandissima e bellissima macchina. Sono stati gli 8 mesi più belli della mia vita! Quindi devo dire grazie a tutti!”.

