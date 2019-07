Maddalena Vasselli/ Nicola Tedde, il loro flirt messo alla prova (Temptation Island)

Maddalena Vasselli e Nicola Tedde sembra andare tutto a gonfie vele

Maddalena Vasselli e Nicola Tedde sembra sempre più vicini e questa sera il loro flirt verrà messo alla prova a Temptation Island 2019. Siamo arrivati infatti alla finale e le coppie ancora rimaste intatte dovranno rivedere le loro dolci metà nel confronto più atteso del momento. Maddalena potrebbe riuscire a tornare a casa con Nicola, dati gli ultimi sviluppi avvenuti nel programma. Nella puntata precedente, lui infatti non solo ha cancellato qualsiasi rabbia nei confronti della fidanzata Sabrina Martinengo, ma ha speso anche parole molto importanti nei confronti della single. In lei ha visto come un se stesso al femminile, una donna dolce e attenta, pronta a divertirsi quando serve e soprattutto a non considerarlo il ragazzino di turno. Clicca qui per rivedere il video di Maddalena Vaselli e Nicola Tedde.

Maddalena Vasselli: essere madre a 20 anni

In un’intervista a Uomini e Donne Magazine, Maddalena Vasselli parla invece del suo essere madre a soli 20 anni. La figlia infatti ha 13 anni oggi ed essere diventata adulta così presto le ha imposto di lasciare da parte un certo tipo di spensieratezza e leggerezza. Descrive il suo uomo ideale come “determinato, ambizioso, sicuro di sè”, oltre che leale, protettivo, onesto e che metta sua figlia anche prima di lei. Parole che non combaciano del tutto con il profilo di Nicola, più volte etichettato dalla fidanzata come l’immaturo della coppia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA