“Maddie McCann è morta, so dov’è sepolta”/ Veggente del caso Neumair: “Cercate…”

Maddie McCann è morta? Questo è quanto afferma il veggente tedesco Michael Schneider, che sostiene anche di sapere con certezza dove la piccola sarebbe stata sepolta e di essere in grado di indicarlo agli inquirenti. La bambina scomparve il 3 maggio 2007 in Portogallo, nel corso di una vacanza con i suoi genitori, che in tutti questi anni hanno continuato a lottare per ritrovarla, credendo fermamente nel fatto che la piccola (che oggi sarebbe adulta) fosse ancora viva. Le ricerche da parte loro non si sono mai fermate, ma le affermazioni di Schneider parrebbero porre fine a qualsiasi afflato di speranza.

Stando a quanto scrive il “Mirror”, il veggente avrebbe detto alla Procura che il corpo della bimba sarebbe seppellito in Portogallo, a Nord-Est di Lagos, cittadina che sorge non distante da Praia da Luz, meta scelta quattordici anni fa dalla famiglia McCann per trascorrere qualche giorno di vacanza, tramutatosi ben presto in un incubo senza fine e che si è trascinato fino ai giorni nostri.

MADDIE MCCANN MORTA? IL VEGGENTE: “SONO CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ DI CIÒ CHE FACCIO”

Maddie McCann sarebbe dunque morta e il sensitivo, che già nel 2013 disse che la piccola era stata sepolta in Portogallo (ma gli scavi non sortirono gli effetti in-sperati, ndr), avrebbe dichiarato agli inquirenti quanto segue, secondo i colleghi del “Mirror”: “Non fornisco queste informazioni con leggerezza e senza mettermi costantemente in discussione, perché sono consapevole della responsabilità di ciò che faccio”. Ricordiamo che l’uomo ha collaborato in altri importanti casi di cronaca, non ultimo l’uccisione dei coniugi Neumair a Bolzano da parte del figlio Benno, fornendo indicazioni fondamentali per la risoluzione del caso. Della possibile uccisione di Maddie McCann è sospettato il pedofilo tedesco Christian Brueckner, 43 anni. Le indagini, dunque, procedono: vedremo se verrà dato ascolto alle sensazioni del veggente e se la Procura darà il via libera per avviare una nuova attività di scavo in landa lusitana.

