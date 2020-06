Maddie McCann/ Ex fidanzata pedofilo Brueckner: “Ha un’auto segreta, lì DNA bimba”

Pubblicità

Ancora una volta è l’ex fidanzata inglese di Christian Brueckner, il pedofilo 43enne principale sospettato per la scomparsa e l’uccisione della piccola Maddie McCann, a pronunciare parole forti sul coinvolgimento del tedesco: “La polizia dovrebbe cercare e trovare una terza auto che Christian Brueckner aveva quando era in Portogallo”. Il motivo? Proprio su quella macchina potrebbe trovarsi il Dna della bambina, la prova regina che la piccola di cui si sono perse le tracce nel maggio del 2007 mentre si trovava in vacanza con la famiglia nel resort Praia da Luz, in Algarve, è stata rapita proprio da Brueckner. L’ex fidanzata del pedofilo tedesco, oggi mamma 42enne, starebbe anche fornendo agli inquirenti altri elementi cruciali sul profilo di Brueckner. L’uomo, infatti, si sarebbe reso protagonista anche di un episodio di violenza nei suoi confronti: dopo essere entrato nel suo appartamento dalla finestra, il pedofilo sarebbe rimasto nascosto per ore sotto il letto, prima di attaccarla in maniera brutale in preda ad un raptus di gelosia scaturito dal fatto che la donna avesse dato un abbraccio innocente ad un altro uomo.

MADDIE MCCCAN SCOMPARSA: EX FIDANZATA PEDOFILO, “HA UN’AUTO SEGRETA”

L’ex fidanzata del principale sospettato per la morte di Maddie McCann è dunque convinta che il ritrovamento della terza auto di Brueckner possa rappresentare il punto di svolta delle indagini. La donna ne ha parlato in un’intervista esclusiva al Mirror, sottolineando che la vettura in questione, una Volkswagen, si andrebbe ad aggiungere ad altri due veicoli in suo possesso, una Jaguar nera e un camper, di cui gli inquirenti avevano anche divulgato le immagini. La donna ha dichiarato: “Verso la fine della nostra relazione aveva un’altra macchina e la Jaguar. La prima non è mai stata nominata. Ma era sicuramente una Volkswagen. Non ricordo il modello, ma il colore era giallognolo, tipo senape. Penso di aver detto alla polizia portoghese tutto sulle sue macchine, ma non posso essere sicuro della proprietà, se fosse sua o in affitto. Vorrei parlare anche con la polizia britannica. Chris adorava le sue auto, in particolare la sua Jaguar. Era il suo orgoglio e la sua gioia”. Alla donna sono state fatte anche diverse domande sulla fattoria in cui Brueckner viveva nel 2007, a poche centinaia di metri dal resort in cui Maddie è sparita: “Portava sempre cose costose a casa. Computer, macchine fotografiche, cose del genere. Non ha mai detto da dove li abbia presi, ma mi chiedevo se fossero stati rubati. Ora però ho paura, con tutte queste voci che circolano. Voglio solo proteggere la mia famiglia”.



