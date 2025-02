Nonostante siano passati 18 anni dalla scomparsa di Maddie McCann, il caso continua a regalare colpi di scena. L’ultimo riguarda Julia Wandelt, che aveva rivelato di essere lei la bambina inglese scomparsa e di avere le prove: i risultati del test del Dna. Nelle ultime ore è emerso che la donna è stata arrestata all’aeroporto di Bristol, perché accusata di stalking nei confronti dei genitori della bambina scomparsa.

IL CASO MADDIE MCCANN

Quando la piccola Madeleine è scomparsa da un villaggio turistico di Praia Da Luz, in Portogallo, aveva solo tre anni. Il caso è diventato un lungo e complesso intrigo internazionale, in cui si è inserita anche una donna polacca, Julia Wandelt, perché all’inizio dell’anno scorso è intervenuta in un podcast di BBC Radio 4 spiegando di aver cominciato a nutrire sospetti sulla sua identità all’età di 20 anni, anche perché la sua famiglia non riusciva a colmare le lacune che aveva nei ricordi della sua infanzia.

Quindi, ha cominciato a cercare online casi di persone scomparse, imbattendosi nella storia di Maddie McCann e convincendosi di essere lei quella bambina per via della somiglianza con l’identikit fornito e alla presenza di una rara anomalia agli occhi. Wandelt aveva anche dichiarato che la madre si era rifiutata di mostrare le prove della gravidanza e della nascita, circostanza però negata dalla sua famiglia, che ha smentito che Julia sia Maddie McCann.

C’è stato anche un test del Dna a smentire le dichiarazioni della giovane polacca, che aveva chiesto scusa per questo ai genitori della bambina scomparsa, ma la settimana scorsa è tornata sui social per rivelare di avere i risultati di un test che la collega alla famiglia di Madeleine.

JULIA WANDELT ARRESTATA: STALKING AI DANNI DEI GENITORI DI MADDIE

Ora si apprende dell’arresto con l’accusa di stalking ai danni dei genitori di Maddie McCann. Il suo legale ha confermato la notizia, precisando che l’arresto è avvenuto mercoledì sera e che la sua assistita era con un’altra donna, un’amica con cui era in viaggio verso Cardiff.

Una rappresentante, Surjit Singh Clair, ha definito “senza senso” le accuse mosse contro la sua assistita. “Non posso dire molto, è una questione legale. Posso confermare che l’arresto è avvenuto con l’accusa di stalking nei confronti dei McCann“, da cui però la sua assista prende le distanze. Clair all’Independent ha precisato che Wandelt non ha dichiarato di essere Madeleine McCann, ma che un test del Dna l’aveva collegata alla famiglia.

“Ieri sera due donne sono state arrestate all’aeroporto di Bristol nell’ambito di un’indagine in corso. Una donna polacca di 23 anni e una donna gallese di 60 anni sono state arrestate perché sospettate di stalking con grave allarme/disturbo. Entrambe rimangono in custodia e le indagini proseguono“, recita invece il comunicato della polizia del Leicestershire. Il legale di Wandelt, l’avvocato David Wells, ha confermato di rappresentarla ma non ha voluto rilasciare ulteriori commenti.