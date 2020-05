Made in Arteteca, Enzo Iuppariello e Monica Lima/ Diretta e ospiti: da Stefano De Martino a Fatima Trotta

Pubblicità

Mercoledì 20 maggio, in prima serata su Raidue, va in onda lo show tutto da ridere “Made in Arteteca”. Protagonisti dello spettacolo è il duo comico degli Arteteca composto da Enzo Iuppariello e Monica Lima, artisti amatissimi di Made in Sud. Nello spettacolo in onda questa sera, gli Arteteca danno vita ad uno show divertentissimo, tratto dallo spettacolo teatrale Cirque du Shatush. Enzo Iuppariello e Monica Lima, affiancati da Maurizio Casagrande, danno vita ai personaggi più divertenti del loro repertorio come i “coniugi Shatush”, le web-star Kevin e Samantha, i due malati di Facebook, i folkloristici neo-genitori. Il tutto condito dalla loro comicità partenopea e da alcuni illustri ospiti come lo stesso Maurizio Casagrande e i conduttori di Made in Sud, Fatima Trotta e Stefano De Martino. Lo show, oltre che su Raidue, può essere visto in diretta streaming su Raiplay.

Pubblicità

CHI SONO GLI ARTETCA

Enzo Iuppariello e Monica Lima, in arte Arteteca, oltre che una coppia artistica, sono anche una coppia nella vita. Si sono conosciuti nel 2001 mentre frequentavano un corso di recitazione. Pare che a fare il primo passo sia stata Monica. “Gli ho fatto pure la dichiarazione! Tutto al contrario! Lui non voleva fidanzarsi con me e, per me, era inconcepibile, perché non è che stiamo parlando di Brad Pitt”. Dal loro amore, nel 2018, è nata anche una bambina, Sara. Ma come nasce il nome Arteteca, parola che indica chi non sta mai fermo ed è sempre agitato e vivace? “Il nome, in realtà, ce lo ha scelto una persona. Abbiamo portato una lista di nomi e questa persona ha scelto il nome che si addice molto ad Enzo perché un po’ di arteteca lui ce l’ha, io un po’ meno perché sono una pigrona”, ha raccontato Monica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA