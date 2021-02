Made in Italy 2 ci sarà?/ Anticipazioni: Camilla Nesbitt “Siamo pronti a continuare”

Ci sarà una seconda stagione di Made in Italy? In attesa dell’ultima puntata della prima stagione – in onda questa sera, 3 febbraio, su Canale 5 ma già disponibile su Amazon Prime Video – il pubblico inizia a chiedersi se ci sarà un seguito. D’altronde, senza spoilerare troppo, il finale lascia aperti molti spiragli per continuare la storia, cosa che rende dunque chiara la volontà di poter dare seguito alle vicende che vedono come protagonista Irene. A confermarlo è Camilla Nesbitt, creatrice e produttrice, secondo cui una seconda stagione di Made in Italy è molto probabile. “Siamo pronti a continuare la storia della moda italiana e dei nostri protagonisti in una nuova stagione di Made In Italy”, ha dichiarato, dando dunque la notizia che tutti i telespettatori della fiction aspettavano.

Made in Italy 2, ci sarà la seconda stagione? Buone notizie per i fan

Camilla Nesbitt si è inoltre detta “sicura che il pubblico sentirà tutta la passione e l’immenso lavoro con cui ci siamo avvicinati al progetto”. Dunque c’è tutta la volontà e il desiderio di ampliare il progetto Made in Italy con una seconda stagione. D’altronde, suo marito Pietro Valsecchi, co-produttore della serie, ha rivelato di essere già al lavoro per sviluppare le idee e la sceneggiatura della prossima stagione già quando in Tv andava in onda la prima puntata della fiction. Anche Greta Ferro e Andrea Bosca, interpreti rispettivamente di Irene Mastrangelo e Davide Frangi, si sono detti entusiasti all’idea di tornare a vestire i panni dei loro personaggi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA