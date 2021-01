Made in Italy/ Anticipazioni prima puntata 13 gennaio: gli anni ’70 protagonisti

ANTICIPAZIONI MADE IN ITALY

Mercoledì 13 gennaio, in prima serata su canale 5, debutta la fiction Made in Italy ideata da Camilla Nesbitt, scritta da Laura e Luisa Cotta Ramosino, Paolo Marchesini e Mauro Spinelli. La serie arriva in Italia dopo il successo ottenuto gli Stati Uniti, Canada, Russia, tutto il Sud America (HBO Latin America), Spagna, Portogallo e Cina e racconta la rivoluzione degli anni Settanta in quattro prime serate. Il racconto di quegli anni è affidato ad Irene, una ragazza che dopo una delusione, decide di abbandonare gli studi trovando lavoro nella redazione di una rivista di moda.

IL CAST DI MADE IN ITALY

Nel cast ci sono Marco Bocci, Andrea Bosca, Sergio Albelli, Giuseppe Cederna, Maurizio Lastrico, Valentina Carnelutti, Erica del Bianco, Ninni Bruschetta, Anna Ferruzzo, Giulia Manzini, Nicoletta Romanoff, Enrico Lo Verso, Eva Riccobono e tantissimi altri. Nel ruolo di Giorgio Armani troviamo, inoltre, Raoul Bova mentre Stefania Rocca interpreta Krizia e Claudia Pandolfi si cala nel ruolo di Rosita Missoni.

LA TRAMA DELLA PRIMA PUNTATA 13 GENNAIO

Siamo nel 1974 e Irene Mastrangelo è una ragazza di 23 anni, fidanzata con Luigi e che, grazie ai sacrifici economici dei genitori è riuscita ad iscriversi alla facoltà di Storia dell’arte all’Università. Ad un passo dalla laurea, durante l’ultimo esame, dopo aver discusso con il professore, rifiuta il voto decidendo d’interrompere il suo percorso. Una decisione che cambia per sempre la vita di Irene che, per non gravare ancora sulla famiglia, decide di cominciare a lavorare. Viene così assunta nella prestigiosa rivista di moda Appeal. La scelta di abbandonare gli studi la porta a scontrarsi con il padre e a tuffarsi in una nuova realtà. Il mondo della moda, infatti, la rapisce. Diventa amica di Monica, un’altra redattrice e conosce Nava, la redattrice senior che si scontra con Nava, il vicedirettore a cui interessa solo l’aspetto economico. Per Irene, abituata fino a quel momento a condurre una vita tranquilla, sarà l’inizio di una rivoluzione esistenziale.



