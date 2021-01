Made in Italy/ Anticipazioni terza puntata 27 gennaio: Raoul Bova interpreta Armani

Made in Italy torna mercoledì 27 gennaio con la terza puntata su Canale 5. Le anticipazioni rivelano l’atteso arrivo di Raoul Bova, che indossa i panni del celebre Giorgio Armani. Entra dunque nel vivo la fiction con Greta Ferro, Margherita Buy e Marco Bocci; i telespettatori riscoprono gli inizi dei grandi stilisti italiani, assaporando l’atmosfera magica degli anni settanta. Come anticipato uno dei personaggi più attesi, nella prossima puntata di Made in Italy, sarà Giorgio Armani. L’attore romano Raoul Bova ha accettato con enorme piacere la sfida di interpretare il famoso stilista piacentino, che nella serie tv di Canale 5 risulterà molto importante per la crescita personale e professionale di Irene, sempre più determinata a raggiungere i propri sogni.

Made in Italy, anticipazioni terza puntata: cosa succede nel doppio episodio di mercoledì 27 gennaio

Tra una settimana Made In Italy torna su Canale 5 con una nuova puntata. Le anticipazioni del doppio episodio svelano una buona notizia per Irene, che supera finalmente l’esame da giornalista. Ispirata e supportata dalla sua mentore Rita, la ragazza riesce finalmente a trovare la sua strada, impara a prendersi le proprie responsabilità e a dosare la sua intraprendenza. Nella terza puntata Rita chiede a Irene di accompagnarla dal grande stilista Armani, sempre più lanciato nel mondo della moda milanese. L’incontro tra la protagonista Irene e Giorgio Armani si rivelerà molto importante per gli sviluppi della trama, con Irene che avrà l’occasione di apprendere una preziosissima lezione di vita.

Made In Italy, terza puntata: anticipazioni, incontro tra Irene e Armani, John invece…

Grande curiosità di capire come andrà l’incontro tra Irene e Armani in Made in Italy. Le anticipazioni della terza puntata lasciano pensare ad un doppio episodio ricco di colpi di scena. Quando Irene incontro il famosissimo stilista, scopre che sta per firmare la prima collezione a suo nome. Lei proverà a convincerlo a posare per una cover, rischiando di lasciare in secondo piano la vita sentimentale con John. Nell’ultima puntata, infatti, i rapporti tra il fotografo e la nostra protagonista si sono irrigiditi, nonostante l’appassionante parentesi vissuta durante il servizio fotografico in Marocco. Come proseguiranno le cose? Non resta che attendere mercoledì prossimo 27 gennaio per scoprirlo.



