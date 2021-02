Made in Italy/ Anticipazioni ultima puntata oggi 3 febbraio: Irene a New York!

Made in Italy, anticipazioni ultima puntata oggi, 3 febbraio

Made in Italy si prepara a chiudere i battenti con il gran finale in onda questa sera proprio su Canale5. Per la fiction è arrivato il momento di regalare ai fan gli ultimi momenti drammatici, romantici e sconvolgenti che chiuderanno questa prima, e forse non unica, stagione. Greta Ferro sarà ancora la combattiva Irene pronta a dare tutto per la rivista ma senza dimenticare la sua vita privata, ma fino a quale punto si spingerà in quest’ultima puntata? Al centro di tutto ci sarà il piano di Beppe Modenese, un imprenditore del mondo della moda italiana, che pensa bene di mettere insieme stilisti e tessutai in quello che chiama Idea Como, un’occasione di incontro in cui conoscere le novità, parlare di piani e rivoluzionare un po’ le cose. Non c’è bisogno di dire che all’evento dovranno prendere parte anche Irene e Rita e questo permette alla nostra giornalista di ritrovarsi di nuovo davanti Davide Frangi che la invita a cena.

Frattini rivela a Rita di essere malato

Nell’ultima puntata di Made in Italy, alla cena seguirà anche un dopo cena per Irene e Davide tant’è che i due concludono la loro serata in un hotel di Bellagio. Se le cose nella sua vita privata sembrano prendere una piega inaspettata, le cose non vanno meglio sul lavoro quando Frattini annuncia a Rita di essere molto malato e di essere vicino alla morte mentre Nava e Ludovica decidono di lasciare la rivista per fondarne una loro portando via i fotografi ad Appeal. A quel punto è ancora Irene che con il suo entusiasmo riesce a tenere alto l’umore in redazione fino a quando non deciderà di mettersi sulle tracce di Fiorucci presentandosi all’inaugurazione del nuovo negozio in quel di New York. Sarà lì che troverà nuovi fotografi e risolverà le cose, ma sarà proprio così che andrà a finire? Monica, intanto, ha deciso di andare alla ricerca di un nuovo appuntamento e sarà allora che inizierà a frequentare il figlio della proprietaria, il bel Diego.

Finale di stagione di Made in Italy: Monica si sposa?

Dopo tante conoscenze e relazioni andate male andate in scena nelle prime puntate di Made in Italy, sembra che questa volta sia pronta addirittura a sposarsi come andrà a finire per le nostre pazze, ex, coinquiline? Siamo sicuri che Irene riuscirà a risolvere tutto ora che Rita è in balia del dolore e del lutto per l’addio a Frattini? Sarà questo l’incipit per un’eventuale seconda stagione che potrebbe essere già in lavorazione? Lo scopriremo solo seguendo l’ultima puntata di Made in Italy in onda oggi, 3 febbraio, su Canale5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA