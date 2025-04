Nessuna tecnologia o intelligenza artificiale potrà mai generare bellezza o arte. Esse appartengono a quelle profondità dell’umano che confina con l’anima. Quando poi, il “mestiere” si unisce all’arte e “le mani” modellano e danno forma all’insondabile creatività, allora si apre uno squarcio di bellezza unico e prezioso. Incontriamo nella sede milanese chi da trent’anni dà voce e spazio a questo.

Stiamo parlando della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e ne dialoghiamo con il direttore Alberto Cavalli.

Professore, la Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte che lei dirige promuove da trent’anni una serie di iniziative culturali, scientifiche e divulgative per la tutela e diffusione dei mestieri d’arte. Da quale “visione” ideale nasce la Fondazione, ad opera del suo fondatore e presidente a vita, Franco Cologni?

Nel 1995 Franco Cologni, all’apice di una carriera leggendaria nel mondo del lusso, dell’editoria e della cultura, decide di entrare in un settore che le istituzioni leggevano con fatica, che la letteratura non celebrava adeguatamente, che la cultura scientifica osservava da lontano: l’artigianato d’arte.

E crea la Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, scegliendo come simbolo una delle più meravigliose, preziose e geniali creazioni dell’arte orafa: la celeberrima Saliera di Benvenuto Cellini. Lo scopo era semplice e ambizioso al contempo: promuovere la cultura del mestiere d’arte, suscitare nuove vocazioni, affermare il primato della manualità consapevole e creativa in un mondo sempre più standardizzato.

Nel corso di questi trent’anni, le risorse impiegate, le idee profuse, le energie liberate, le parole scritte e pronunciate, le decisioni prese hanno costituito una costellazione che non solo illumina, ma guida e orienta verso la ricerca della bellezza: e forse anche consola, come le stelle sanno sempre fare.

Questa è la memoria che la Fondazione Cologni, dopo trent’anni, consegna al futuro, e questa è la sintesi del messaggio inciso con pazienza sulla pietra preziosa del Made in Italy: il desiderio di una bellezza che nasce dalla felicità del fare, e che – come già insegnava san Francesco, cui Franco Cologni è ovviamente assai legato – ricorda costantemente a chi ricerca se stesso che il segreto per stare bene è uno solo: fare bene.

Che cos’è oggi in Italia il “mestiere d’arte” e qual è il ruolo della fondazione Cologni?

Il mestiere d’arte è il vero vantaggio competitivo che sostiene il miglior Made in Italy, e che sta alla base della quotidiana costruzione di una bellezza fatta a mano, con cura e impegno.

Una bellezza che nasce dal dialogo tra fare e sapere, certamente; ma anche dallo scambio acuto e interlocutorio tra lo spirito dei tempi e il genius loci dei nostri territori, tra i sogni di chi persegue una bellezza “à la carte” e i progetti di chi trasferisce un’idea in un’azione, tra gli antichi saperi dei maestri e la forza propulsiva dei nuovi makers.

La forza del dialogo pervade tutti i progetti portati avanti dalla Fondazione Cologni nei suoi 30 anni di vita: perché un’azione efficace non può che nascere da un’attitudine all’ascolto, all’attenzione per le esigenze degli artigiani, alle evoluzioni dei gusti.

Lo scambio tra cultura del progetto e saper fare d’eccellenza ha portato, nel corso degli anni, a sviluppare idee che si sono poi affermate come riferimenti di successo (Homo Faber, Doppia Firma…) e a investire su un potenziale che, come ricorda Platone nel Filebo, non può che nascere dalla contemplazione della bellezza. E sulla sua continua reinvenzione.

Ci può fare alcuni esempi di questo nostro patrimonio di uomini e donne, di cultura, di gestualità, di arte?

Gli esempi possono essere tanto numerosi, quante sono le botteghe artigiane o gli atelier con i quali abbiamo collaborato nel corso degli anni: botteghe che spesso sono gestite da maestri artigiani eccezionali, che la Fondazione Cologni riconosce come “MAM – Maestro d’Arte e Mestiere”.

Un titolo assegnato ogni due anni a una ristretta selezione di grandi maestri, sviluppato insieme ad ALMA. Proprio da un dialogo tra Franco Cologni e Gualtiero Marchesi, allora rettore di ALMA, nasce infatti l’idea di creare anche in Italia un titolo ufficiale e simbolico, estendendolo non solo a tutte le categorie delle arti applicate legate ai mestieri artigiani ma anche alle arti dell’ospitalità, della tavola, dell’enogastronomia.

Grazie al lavoro paziente e competente di numerose figure di esperti, che ogni due anni presentano le candidature dei futuri MAM, una commissione generale è poi in grado di analizzare il ricchissimo dossier e di selezionare i nomi che diventeranno ufficialmente Maestri: un lavoro non certo facile, basato sulla matrice di valutazione dell’eccellenza artigiana che la Fondazione Cologni ha creato nel 2014 e che comprende, come si diceva, tutti i valori che sempre devono contraddistinguere l’opera e la figura del vero MAM: competenza e originalità, creatività e adeguata formazione, disponibilità alla trasmissione e legame col territorio, autenticità e spirito di interpretazione, conoscenza della tradizione e desiderio di innovazione.

Una parte preponderante delle vostre attività è rivolta ai giovani, a creare occasioni di incontro e lavoro fra il mondo dell’artigianato artistico e dei mestieri d’arte ed i giovani. Cosa può dirci in proposito?

Franco Cologni ha da sempre avuto a cuore l’idea di poter suscitare nuove ed entusiastiche vocazioni nel mondo dei mestieri d’arte.

E nel corso degli anni, questa idea si è via via concretizzata intorno a due assi fondamentali: la promozione delle migliori scuole italiane di arti e mestieri, e il finanziamento di tirocini formativi per giovani di talento che desiderano imparare il mestiere a fianco di un grande maestro.

Ogni anno, grazie al sostegno della Fondazione Cologni, alcune decine di ragazze e ragazzi, diplomatisi presso le più prestigiose scuole italiane di arti e mestieri, hanno la possibilità di trascorrere sei mesi di tirocinio formativo remunerato presso la bottega, l’atelier o l’impresa di un maestro artigiano, nell’ambito del nostro progetto “Una Scuola, un Lavoro. Percorsi di Eccellenza”.

Il loro stipendio viene coperto dalla Fondazione Cologni, e le loro storie vengono raccontate su un portale dedicato. Prima di andare “a bottega”, ai tirocinanti viene offerto un prestigioso mini-master della durata di un mese ideato dalla Fondazione Cologni, ed erogato da importanti istituzioni milanesi: la Scuola Corsi Arte, il Politecnico, la SDA Bocconi, la IULM.

Lezioni, laboratori e visite pensati per offrire alle ragazze e ai ragazzi degli strumenti trasversali e imprescindibili, per arricchire la loro formazione e sostenere lo sviluppo delle botteghe artigiane dove saranno impiegati.

Il Salone del Mobile ed il “Fuori Salone” sono per Milano appuntamenti fondamentali che travalicano lo specifico imprenditoriale, diventando momenti di cultura, arte, musica, eventi. Anche quest’anno dall’8 al 13 aprile a Villa Mozart, la Fondazione propone l’evento “Doppia Firma”. Di cosa si tratta?

“Doppia Firma” è un progetto nato dieci anni fa insieme a Living, il mensile di design del Corriere della Sera, e che da sempre si avvale del patrocinio della Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship.

Ogni anno, in occasione della Milan Design Week, creiamo una collezione di oggetti co-firmati da importanti designer e talentuosi artigiani: abbiamo messo in luce e in valore la forza del dialogo, la bellezza dello scambio, il potere della scoperta, per sottolineare come il design d’autore, che il Salone del Mobile giustamente celebra, sia sempre legato a un’artigianalità preziosa, che va raccontata e messa in luce adeguatamente.

Per l’edizione 2025, che celebra appunto i 10 anni del progetto, allestiamo a Villa Mozart una versione molto speciale di Doppia Firma: ci saranno 8 oggetti provenienti dalle edizioni passate, e 7 creazioni commissionate ad hoc per il 2025. Abbiamo fatto lavorare designer dallo sguardo contemporaneo e affilato con artigiani che hanno il loro atelier lungo l’arco alpino: territori di frontiera, di confine, spesso sottovalutati dal punto di vista creativo ma in realtà molto fertili.

Ci aspettiamo che, una volta in più, il potere dello scambio e l’importanza della relazione facciano nascere nelle decine di migliaia di visitatori, che ogni anno inseriscono Doppia Firma tra le mete da visitare durante il Fuori Salone, un senso di speranza per un futuro più umano, che per noi significa certamente migliore.

Professore, lei insegna al Politecnico, alla cattedra di Design, “Bellezza italiana”. Due parole che sintetizzano un mondo. Cos’è per lei la bellezza?

Chi ha una formazione cristiana sa che, sin da piccoli, impariamo a dire l’Oratio dominica: Pater noster, qui est in caelis, eccetera. Sin da piccoli, dunque, impariamo a chiedere: panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dacci oggi il nostro pane quotidiano.

Per me la bellezza è il pane quotidiano che nutre il nostro spirito, che rafforza il nostro sguardo, che disseta la nostra anima; e più diventa difficile avvicinarsi alla bellezza, più diventa importante avere sempre il coraggio di chiederla. Non per sopravvivere, ma per vivere come esseri umani completi e consapevoli.

(Stefano Dondi)

