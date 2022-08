Made in Italy/ Su Canale 5 il film di Ligabue con Stefano Accorsi

Made in Italy, film di Canale 5 uscito nel 2018

Made in Italy andrà in onda su Canale 5 oggi, sabato 27 agosto, a partire dalle ore 23.20. Questo è l’ultimo film, ad oggi, diretto dal grande cantautore Ligabue, uscito nel gennaio del 2018.

Un prodotto cinematografico nato quasi interamente dalla creatività artistica di Ligabue che ha creato il soggetto, scritto la sceneggiatura e naturalmente è autore della colonna sonora. Il film si ispira, infatti, all’omonimo concept album del cantante, uscito nel novembre 2016: i brani in esso contenuti ruotano intorno alle riflessioni e alla vita di un personaggio, Riko.

Guardia del corpo/ Su Rete 4 il film con Whitney Houston e Kevin Costner

Il film drammatico è prodotto dalla Fandango e ha un cast composto da: Stefano Accorsi (nel ruolo del protagonista), Kasia Smutniak (nei panni di Sara, moglie di Riko), Tobia De Angelis (Piero, figlio dei due), Fausto Sciarappa (Paolo Carnevale), Francesco Colella (Elia Rebecchi), Walter Leonardi, Filippo Dini, Alessia Giuliani, Gianluca Gobbi.

Cantina Wader Passione e coraggio/ Su Canale 5 il film con Henriette Richter-Röhl

Made in Italy, la trama del film

Il protagonista di Made in Italy è Riko, uomo di 50 anni, nato e cresciuto a Correggio; è il marito di Sara, una parrucchiera che ha sposato quando era ancora molto giovane. Egli lavora nel salumificio del padre e ha un figlio, Piero, il quale è il primo della famiglia che riesce a proseguire i suoi studi con il percorso universitario, rendendo orgogliosi i suoi genitori.

La vita che conduce Riko è piuttosto monotona, il lavoro che affronta con onestà quotidianamente non è quello che ha scelto ma ciò che la vita gli ha messo innanzi subito e gli ha consentito di mantenere, seppur a stento, la sua famiglia. L’uomo si sente spesso in collera con il mondo che lo circonda, ad un certo punto si trova innanzi al dubbio delle sue scelte e delle sue certezze. Non appena queste ultime si sgretolano decide che è arrivato il momento di ricominciare prendendo in mano la sua vita e non lasciandosi più trascinare, inerme, dallo scorrere del tempo.

I Nuovi Mostri/ Su Rai 3 il film con Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA