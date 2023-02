“Made in Italy” testo completo canzone Rosa Chemical Sanremo 2023/ L’amore libero

Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, rapper 24enne di Torino, è in gara a Sanremo 2023 con la canzone “Made in Italy” (qui sotto il testo completo). Ed è bastata la pubblicazione anticipata del testo, per rendere ” disturbante” la partecipazione di questo brano al festival, tanto da scomodare anche Montecitorio con un appello della deputata Maddalena Morgante a tentare di vietare di passare messaggi che vorrebbero liberalizzare il gender fluid e la poligamia. Ma Rosa Chemical ha risposto alle critiche augurando “amore e preghiere” a tutti, e si presenta quindi sul palco dell’Ariston con il suo inno all’amore libero “all’italiana”.

Analizziamo il testo completo di “Made in Italy” di Rosa Chemical: è una canzone che prende volutamente in giro gli stereotipi dell’italiano “medio” che giudica, “si considera bravo cristiano, ama Vasco e Celentano”. Con questo testo, che è già entrato nella top ten dei brani che forse hanno creato più polemiche già prima dell’inizio del festival, Rosa Chemical parla dei pregiudizi a volte scontati e, senza troppi giri di parole ironizza sui falsi perbenismi degli italiani.

Chiudiamo la nostra breve analisi del testo completo di Made in Italy: la canzone che a tratti più che voler difendere il gender fluid sembra parlare di un rapporto amoroso un po’ affollato. È un invito a vivere la propria sessualità liberamente anche se si tratta di “mettere il rossetto in ufficio“. E scherza sulle perversioni di chi fa il moralista, ma poi di nascosto :”nel momento piccante ti messaggia l’amante, e va bene così. Ti piace”.

Made in Italy

Damn, fratello

Ma siamo l’Italia anche oggi, la stiamo salvando

Vai Bdope, fammi sentire quanto sei italiano

Dimmi come si fa

A restare fedeli

Sex boy ma non parlo americano

Per i tuoi sono il tipico italiano

Uh Ah

Tu sai che non è la cosa giusta

Finché la vicina non ci bussa

Finché non sente le urla

Uh Ah

Maaa (ahh)

Le canzoni d’amore

Sono meglio stonate

Te le canto così

Ai ai ai ai Ai

Nel momento piccante

Ti messaggia l’amante

Ma va bene così

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio è

Ci dicono di no

E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

Sono un bravo cristiano

Ma non sono cristiano

Tu vuo’ fa l’americano

Io voglio morire da italiano

Io voglio una vita come Vasco

Stringere la mano a Celentano

Ti voglio nuda col calzino bianco

L’uomo vitruviano

Io sono il tuo Leonardo

E a ma ma marama

Sì le piaccio (eh)

E pa pa parapa

Non gli piaccio

A te

Te

Te

piace un altro

E okay

Nel mio letto c’è spazio

Maaa

Le canzoni d’amore

Sono meglio stonate

Te le canto così

Ai ai ai ai ai

Nel momento piccante

Ti messaggia l’amante

Ma va bene così

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio è

Ci dicono di no

E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

Ehm ehm

Babababadibubum

Babababadibubum

Badabadabidababa badibubum

Babababadibubum

Hey sexy lady

Babababadibubum

Badabadabidababa badibubum

Ahah

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio è

Ci dicono di no

E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

La festa (made in Italy)

La voglia (made in Italy)

I piedi (made in Italy)

L’Italia (made in Italy)

