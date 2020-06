Made in Sud oggi non va in onda, perché?/ Stefano De Martino torna giovedì 25 giugno

Made in Sud oggi, martedì 23 giugno, non va in onda. L’appuntamento con lo show comico di Raidue, condotto per la seconda edizione consecutiva da Stefano De Martino e Fatima Trotta tornerà a far sorridere i telespettatori solo giovedì 25 giugno, sempre in prima serata su Raidue. Per il momento si tratta di una decisione monentanea e Made in Sud, la settimana prossima, dovrebbe tornare alla sua normale collocazione. Tuttavia, non è escluso che la Rai decida di cambiare definitivamente il giorno della messa in onda. Tutto, però, dipenderà dagli ascolti. La settimana scorsa, la prima puntata di Made in Sud, ha incollato davanti ai teleschermi 2.121.000 spettatori pari al 9.9% di share con il 34% di share in Campania. Ascolti importanti che hanno spinto i vertici di Raidue a cambiare il giorno della messa in onda in questa settimana.

MADE IN SUD OGGI NON VA IN ONDA PER LA PARTITA NAPOLI-HELLAS VERONA

La Rai sceglie di non rinunciare ai fans napoletani di Made in Sud spostando di due giorni la data della messa in onda della seconda puntata dello show comico che ha come padroni di casa Stefano De Martino e Fatima Trotta. Con il 34% di share registrato nella sola Campagna, Raidue, come ha anticipato Tv Blog, avrebbe deciso di non sfidare il calcio. Il campionato di serie A, dopo la lunga sospensione per il coronavirus, è ricominciato e questa sera è in programma la partita tra Napoli e Hellas Verona. Per non costringere il pubblico campano a scegliere tra il calcio e il divertimento della trasmissione televisiva, Raidue ha optato per trasmettere lo show giovedì sera. Sarà la scelta giusta? A svelare se la decisione premierà la Rai saranno gli ascolti.



