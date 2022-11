Madè Neumair, sorella di Benno/ “Ergastolo? Non c’è giustizia nel mio cuore”

Madè Neumair, sorella di Benno Neumair, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 21 novembre 2022. La giovane ha commentato in questi termini la condanna all’ergastolo del fratello: “Non è un traguardo, è la fine di un capitolo molto doloroso in quest’ultimo anno. Se qualcuno mi avesse detto prima quanto sarebbe stato doloroso, avrei pensato forse di non farcela. Speriamo che ora arrivi un po’ di pace. Questa pena, la sentenza, la lettura delle motivazioni non ci daranno indietro mamma e papà, ma forse ci ridaranno un po’ di pace”.

BENNO NEUMAIR, ZIA "NON SI E' ANCORA PENTITO”/ “Ma può ancora fare qualcosa di buono"

I cronisti hanno poi domandato a Madè Neumair se ritenesse giusta la condanna del fratello Benno al carcere a vita. Lei ha replicato così: “È una domanda difficile… Penso che la giuria abbia deciso ciò che in questo momento è sembrato giusto. Comunque sì, penso di sì”.

MADÈ NEUMAIR: “NON STO PENSANDO A MIO FRATELLO BENNO, NON ESISTE GIUSTIZIA NEL MIO CUORE”

Nel prosieguo del suo intervento di fronte alle telecamere televisive dopo la lettura della sentenza di condanna all’ergastolo nei confronti di suo fratello Benno, Madè Neumair ha asserito: “In questo momento non sto pensando al perdono, non sto pensando in generale a mio fratello in questo momento, ma alla mamma e al papà, che hanno avuto la possibilità di fare sentire la loro voce e i loro pensieri. Penso e spero che siamo riusciti a dare loro voce per come li abbiamo conosciuti in vita”.

BENNO NEUMAIR CONDANNATO ALL'ERGASTOLO/ Uccise i genitori: "Sentenza inutile"

Giustizia è stata fatta, dunque? Madè Neumair ha puntualizzato: “Non penso esista qualcosa di simile nel mio cuore… La pena di mio fratello non era il mio scopo, questo era ed è ancora un percorso”.

LEGGI ANCHE:

Benno Neumair, pm chiede ergastolo/ Avv. Moccia: “E' disturbato, richiesta eccessiva”

© RIPRODUZIONE RISERVATA