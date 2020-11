Madia, “Diritto a Internet entri in Costituzione”/ “Tempi? Entro fine legislatura”

Il diritto ad avere accesso ad Internet? Va garantito all’interno della Costituzione: è questo il punto di partenza di un disegno di legge presentato di recente in Parlamento e di cui Marianna Madia è la prima firmataria: in una breve intervista-colloquio sulle pagine de ‘la Repubblica’, la deputata del Partito Democratico e già Ministra senza portafoglio per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione nei Governi Renzi e Gentiloni nella scorsa legislatura ha spiegato i contenuti del ddl e soprattutto per quale motivo, nel mezzo di una pandemia, ritiene sia giusto suggerire una modifica costituzionale e sancire il diritto di cui sopra. Come spiega Riccardo Luna, autore del pezzo, si tratta di una riforma sul tavolo da dieci anni affinché l’accesso universale a Internet sia riconosciuto come diritto fondamentale per eliminare disuguaglianze e digital divide: ripartendo dalla proposta del giurista Stefano Rodotà, che suggeriva di inserire in Costituzione un Articolo 21 bis, la 40enne parlamentare dem spiega che nel suddetto articolo andrebbe inserito il passaggio “Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate tali da favorire la rimozione di ogni ostacolo di ordine economico e sociale”.

MARIANNA MADIA, “ECC IL DDL PER INSERIRE IL DIRITTO A INTERNET IN COSTITUZIONE”

E nella succitata intervista col quotidiano romano, la responsabile per l’Innovazione del Pd spiega che, anche in una pandemia, il digitale rischia di essere percepito come tema di nicchia, quando invece è “uno spartiacque fra inclusione ed esclusione sociale (…) Chi non è connesso non può esercitare pienamente i suoi diritti di cittadinanza” aggiunge la Madia secondo cui Rodotà fu a suo tempo un visionario in materia. E sui timori di molti in merito a questa modifica costituzionale, la deputata è chiara: “Prima di presentare la nostra proposta abbiamo ascoltato molti costituzionalisti e su questo abbiamo il sostegno di Francesco Clementi, Tommaso Frosini e Carla Bassau” prosegue e sulla proposta simile presentata nel 2019 da due parlamentari del Movimento 5 Stelle (che però afferisce alla modifica dell’Articolo 34) chiarisce che la differenza sta nel modo di intendere l’accesso a Internet, se come libertà o diritto sociale.

“Se c’è un diritto, ed è un diritto costituzionalmente garantito, spiana la strada a una serie di azioni normative” chiarisce, pur precisando che non basterà questo a portare la banda larga in ogni area del Paese anche se la priorità per esercitare al meglio questo diritto è puntare sulla scuola e in tal senso “il recovery plan ci può aiutare molto, finanziando la formazione digitale dei lavoratori”. E poi conclude parlando della fattibilità del progetto: “Si sta registrando un consenso ampio” afferma citando non solo il segretario dem Nicola Zingaretti, ma anche il fondatore del M5s, Beppe Grillo, David Sassoli (presidente Parlamento UE) e Romano Prodi. L’obbiettivo auspicato? “Cambiare la Costituzione per fortuna è complicato (…) ma nel programma per arrivare a fine legislatura se abbiamo davanti due anni e mezzo ce la possiamo fare”.



