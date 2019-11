MadMan/ “Soldi come riscatto? Figo che venga riconosciuto il mio valore” (X Factor)

MadMan ospite a X Factor 2019 nella quinta puntata dedicata ai Live del programma in onda su Sky Uno tutti i giovedì in prima serata. Pierfrancesco Botrugno, questo il vero nome del rapper, avrà modo di esibirsi insieme a Gemitaiz, il collega con cui ha scritto a quattro mani “Scatola nera”, terzo progetto di una relazione artistica che fa dei due ormai una “coppia di fatto” della scena musicale. Nell’album vengono trattati temi “classici” del rap come sesso, soldi, fumo ma anche più introspettivi e intimisti. Intervistato qualche tempo fa da Rockol.it, MadMan aveva risposto in questo modo a chi gli chiedeva se i soldi fossero per lui una forma di riscatto:”Più che altro, è figo che venga riconosciuto e pagato il nostro valore. È figo vivere di questa passione dopo anni a rimetterci. A partire da ‘Detto, fatto’ ho iniziato a pagarci gli affitti“.

MadMan con Gemitaiz e…Giorgia!

Uno dei motivi di “vanto” del duo MadMan-Gemitaiz è quello di aver coinvolto nel progetto “Scatola nera” anche un’artista come Giorgia che apparentemente sembra aver ben poco in comune col tipo di musica espresso dai due rapper. Quando l’arte si incontra, però, tutto è possibile. MadMan racconta com’è nata questa improbabile ma riuscitissima collaborazione nella canzone che dà il titolo all’album:”La canzone l’ha scritta Davide, ritornello compreso, è un pezzo introspettivo e malinconico dove ci mettiamo a nudo. Mentre eravamo in studio, Giorgia ha scritto a Davide su Instagram dicendo che è in fissa con la sua roba. Abbiamo preso la palla al balzo e le abbiamo chiesto di cantare il ritornello al posto di Davide. E così, sono riusciti a farle cantare il verso “stare a fumare per tutta la sera”“.

MadMan a X Factor 2019, la carriera

Ma chi è Pierfrancesco Botrugno in arte MadMan? Nato a Grottaglie, in provincia di Taranto, nel 1988, muove i primi pass nella scena hip hop partecipando e vincendo alcuni concorsi regionali. Nel 2011 intraprende la collaborazione musicale con Gemitaiz, con il quale pubblica il mixtape Haterproof (2011) e l’EP Detto, fatto. (2012). Il 28 giugno 2013 MadMan ha reso disponibile gratuitamente il mixtape MM vol. 1 Mixtape, composto da 18 brani, da cui è stato estratto come unico singolo Come ti fa Mad, pubblicato dall’etichetta Tanta Roba di Gué Pequeno e DJ Harsh, con i quali il rapper ha firmato un contratto discografico. Nel 2014 nuova collaborazione con Gemitaiz: nasce l’album “Kepler” che diventa disco d’oro. L’11 settembre 2015 arriva il suo secondo album da solista: “Doppelganger”, seguito dal mixtape MM volume 2 Mixtape, composto da 16 brani. Il 2 febbraio 2018 esce il suo terzo album in studio Back Home, anticipato dai singoli Trapano e Centro (quest’ultimo in collaborazione con Coez). Nel 2019 arriva il mixtape MM vol. 3,[11] promosso dai singoli 7/8 Sour e Supernova oltre appunto alla terza collaborazione di successo con Gemitaiz in “Scatola nera”.



