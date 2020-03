Madonna “appare” durante la benedizione del Papa/ Video diventa virale fra i fedeli

Durante la benedizione di Papa Francesco Urbi et Orbi, andata in onda in mondo visione nella serata di ieri, alcuni utenti hanno notato nel cielo la Madonna, o meglio, delle nuvole che assomigliavano alla Vergine Maria. Numerose le segnalazioni ed un fedele ha postato un video sui social che è divenuto in breve tempo virale. Nel filmato, che potete trovare qui sotto, si può notare una nuvola che aleggia sopra San Pietro durante la preghiera per invocare la fine della pandemia da coronavirus, la benedizione che di solito viene impartita dal Santo Padre nei giorni di Pasqua e di Natale. «Perchè avete paura? Non avete fede?», Bergoglio si rivolge ai fedeli, e nel frattempo, nel cielo, si nota una nuvola con una luce particolare, quasi mistica, che prende sempre più forma in qualcosa di famigliare, la Madonna. Un segno con la S maiuscola per i fedeli, che associano la preghiera di Papa Francesco a quell’apparizione, un presagio che la malattia che sta affliggendo il mondo in questi giorni possa essere realmente sconfitta, anche grazie alla fede. Sicuramente il video merita di essere visto e rivisto: i più scettici ovviamente non ci crederanno, ma i fedeli, da ieri sera, sono decisamente più ottimisti. Nel caso vi foste perso il filmato in questione, potete trovarlo qui sotto, postato da un utente sulla propria pagina Twitter.





