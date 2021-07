Madonna: “Britney Spears veniamo a salvarti”/ “La schiavitù è stata abolita tempo fa”

Madonna si schiera dalla parte di Britney Spears e si scaglia pubblicamente contro la tutela legale a cui è sottoposta la popstar da quando, nel 2008, ebbe un crollo psichico. Con il tempo, a sostegno di Britney Spears, si è formato un movimento che, con lo slogan “BritneyFree” spera di far riconquistare all’artista americana la propria libertà dalla tutela legale del padre. Madonna, così, tra le storie del proprio profilo Instagram ha pubblicato una sua foto in cui indossa una maglia con la scritta “Britney Spears” accompagnando il tutto con parole di condanna nei confronti della tutela legale che la cantante di Material Girl paragona alla schiavitù, abolita da diverso tempo. “Restituite a questa donna la sua vita“, scrive Madonna prendendo una posizione netta e chiara nella vicenda.

Madonna si schiera dalla parte di Britney Spears

Nel messaggio social pubblicato a favore di Britney Spears, Madonna esorta chi di dovere a restituire immediatamente alla collega la libertà e il diritto di decidere per la propria vita. “La schiavitù è stata abolita tanto tempo fa! Morte all’avido patriarcato che da secoli fa questo alle donne. Questa è una violazione dei diritti umani! Britney, stiamo venendo a tirarti fuori dalla prigione!“, conclude Madonna. Prima ancora, a schierarsi dalla parte di Britney Spears era stata Christina Aguilera. “Negli ultimi giorni ho pensato molto a Britney e a tutto quello che ha passato, ed è inaccettabile che una donna, o un qualsiasi essere umano non possa vivere la sua vita come desidera […] È una donna che ha lavorato a condizioni e sotto una pressione inimmaginabile, e vi assicuro che si merita tutta la libertà possibile per vivere serenamente. Il mio cuore è con Britney, si merita tutto l’amore e il supporto del mondo”, ha scritto su Twitter la Aguilera.

