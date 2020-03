Madonna cade sul palco/ Come sta? Le lacrime e l’ammissione: “Ho bisogno di…”

Madonna è caduta sul palco durante la tappa del Madame X Tour a Parigi. Una brutta caduta l’ha portata alle lacrime e sicuramente ha lasciato tutti i suoi fan con il fiato sospeso. La donna su Instagram ha sottolineato: “Sono finita a terra dopo che una sedia mi è stata tolta per sbaglio. Sono caduta sull’osso sacro. Ho bisogno di stare a letto e riposare per qualche giorno, in modo da poter finire il tour con il sorriso”. Sicuramente stupisce la sua grandissima voglia di essere ancora a disposizione dei fan, nonostante i suoi problemi fisici causati dall’incidente. Ancora una volta la donna ha grandissimo carisma e carattere anche se di fronte all’oggettività di un disagio fisico anche lei è stata costretta ad alzare bandiera bianca. Al momento, va evidenziato, che non sono state cancellate le altre date a Parigi per il tour della ragazza.

Madonna cade sul palco: “Non voglio deludere”

Madonna ha deciso di non mollare nonostante la rovinosa caduta sul palcoscenico. Ha così deciso di spiegare al pubblico le sue emozioni, ma anche la voglia di non farli rimanere male: “Ho confermato la prossima data solo perché odio deludere il pubblico. Devo ammettere però che questa bambolina rotta è tenuta insieme con colla e nastro. Ho bisogno di stare a letto per riposare qualche giorno. Grazie per avermi capito Parigi”. Anche se fisicamente non lo dimostra l’artista compirà il prossimo 16 agosto 62 anni. Dal 1979 in attività non si è mai fermata e ha raccolto un successo dietro l’altro, pubblicando in 40 anni di carriera ben 30 album. L’augurio è quello di vederla tornare più forte di prima.

