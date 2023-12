Madonna cade sul palco durante The Celebration Tour/ Incidente al concerto: il video

Madonna cade sul palco durante The Celebration Tour: l’aiuto di una ballerina

The Celebration Tour è la tournée che sta portando Madonna in giro per il mondo, Italia compresa: le due date al Forum di Assago, il 23 e il 25 novembre scorso, sono state un grande successo e hanno fatto registrare il tutto esaurito per la regina del pop internazionale. Il tour sta facendo tappa in questo periodo negli Stati Uniti d’America e, proprio in occasione di una delle tappe americane, la cantante è incappata in una piccola caduta sul palco.

Madonna si trovava, in uno dei suoi ultimi spettacoli, sul palco del Barclays Center di New York quando, durante l’esibizione sulle note di Hung Up, brano iconico del suo repertorio musicale, si è lasciata cadere all’indietro mentre cantava. Prontamente la popstar è stata risollevata da una delle ballerine, che con la forza delle mani l’ha tirata su. “I’m so high! I think I love you“, ha esclamato dopo essersi rialzata. Il video del piccolo incidente durante il live è prontamente diventato virale e ha fatto impazzire i fan di tutto il mondo, compresi quelli presenti al concerto.

The Celebration Tour, la pausa natalizia e le prossime tappe

Madonna, con il suo The Celebration Tour, si sta confermando una delle regine del pop mondiale ancora oggi, dopo anni di onorata carriera. La tournée sta portando la sua musica in giro per il mondo e la scaletta è fitta di brani intramontabili del suo repertorio, tra storiche hit e successi recenti. Da Like a prayer a Hung Up, da Into the groove a Vogue, sino alle iconiche Like a Virgin e La Isla Bonita, oltre a Bitch I’m Madonna.

Il tour si prende ora una pausa in occasione delle feste natalizie, per poi riprendere la sua corsa dall’8 gennaio a Boston. La popstar si dividerà poi tra Canada e Stati Uniti, in attesa del gran finale previsto in Messico per aprile 2024.

