Madonna choc “Coronavirus? Meraviglioso perché…”/ Debi Mazar attacca “È orribile!”

Madonna ha diviso l’opinione pubblica per tutta la sua carriera, non sorprende quindi che continui a farlo anche durante l’emergenza Coronavirus. La popstar si è lasciata andare in questi giorni ad una riflessione che ha suscitato pareri discordanti. «La cosa meravigliosa del Coronavirus è che ci rende tutti uguali», dice Madonna in un video pubblicato sui social per raccontare il suo punto di vista sul Covid-19 che si sta diffondendo su scala mondiale. L’artista definisce dunque l’epidemia come la livella resa celebre da Totò nella sua poesia. Il problema per qualcuno è che non c’è nulla di fantastico nel Coronavirus, che sta mietendo tantissime vittime, inoltre c’è una fetta di popolazione destinata a pagare maggiormente le conseguenze dell’epidemia. Pensiamo a precari, poveri e chi sta vivendo la quarantena in condizioni molto “particolari”. Il monologo di Madonna, dunque, non ha convinto proprio tutti. Neppure l’attrice Debi Mazar: «Non c’è nulla di buono in questo virus. Io l’ho preso e lascia che ti dica che è orribile».

«Non importa quanto sei ricco, quanto sei famoso, quanto sei divertente, quanto sei intelligente, dove vivi, quanti anni hai, quali storie meravigliose puoi raccontare. Il Coronavirus ci rende tutti uguali ed è al tempo stesso terribile e fantastico». Questa l’idea che si è fatta Madonna del Coronavirus. In effetti, nel contagio non c’è alcuna distinzione. Il virus può colpire chiunque, quindi effettivamente non fa discriminazioni. «Ci ha reso tutti uguali. Come dicevo ogni sera alla fine di Human Nature, siamo tutti sulla stessa barca. Quando la barca affonda, affondiamo tutti assieme». Chi l’accusa di “romanticizzare” l’epidemia aggiunge: «I poveri soffriranno comunque sempre di più». Ma è anche il modo insolito in cui ha deciso di parlarne a far discutere. Nel video Madonna è ritratta nuda dentro ad una vasca da bagno coperta di petali. Circondata da candele, con un sottofondo strumentale, recita il suo monologo tenendosi aggrappata con le mani al rubinetto. In una foto, che segue il video, si è fatta poi immortalare in un primo piano dalla vasca in cui tiene due rose a coprire il seno.

