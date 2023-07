Madonna, come sta dopo la grave infezione batterica?/ Nuovo post sui social e rumor sul testamento

Madonna, la foto tra le rose dopo il ricovero in terapia intensiva: “Un solo amico, il mio mondo…”

Irriducibile, iconica, eternamente giovane; questi ed altri aggettivi sono oggi più che mai pertinenti per descrivere la figura di Madonna. La diva della musica pop è balzata di recente al novero della cronaca per una questione di salute piuttosto delicata. La cantante ha dovuto interrompere tempestivamente il suo tour per un ricovero d’urgenza a causa di una grave infezione batterica. La preoccupazione tra fan e addetti ai lavori ha raggiunto il picco quando è emersa la notizia del passaggio in terapia intensiva.

Fortunatamente, Madonna è riuscita a superare il peggio e in pochi giorni è tornata non solo in forma ma anche a lanciare messaggi d’amore sui social. La star della musica pop – come riporta TgCom24 – ha pubblicato un post che la ritrae immersa tra innumerevoli rose. Una sorta di metafora per ringraziare i fan per l’apprensione e i messaggi d’affetto ricevuti durante il periodo di ricovero. “Una sola rosa può essere il mio giardino; un solo amico il mio mondo”. Queste le parole di Madonna che rappresentano una sorta di ringraziamento alla vita che ancora prorompente scorre nelle sue vene.

Madonna, da “rediviva” grazie ad un’iniezione alla stesura del testamento

Già una settimana fa – come racconta il portale di informazione – Madonna era intervenuta sui social e con un messaggio ancor più diretto. La cantante aveva voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute dopo la grave infezione batterica e il conseguente ricovero in terapia intensiva. “Ho sentito il vostro amore… Sono sulla strada della guarigione e sono incredibilmente grata per tutte le benedizioni della mia vita“. Per Madonna dunque il peggio sembra essere passato, soprattutto grazie al tempestivo intervento dei medici. Sempre TgCom24 racconta come la star del pop sia letteralmente tornata in vita grazie ad una salvifica iniezione di Narcan.

Nel prosieguo del post pubblicato sui social da Madonna, si legge come per l’artista due siano state le preoccupazioni principali durante il periodo di ricovero; i figli e il tour interrotto. Inoltre – stando a quanto riporta il sito – la star del pop avrebbe deciso di mettere mano al testamento dopo la brutta esperienza vissuta a causa della grave infezione batterica. Il suo patrimonio sarebbe stato suddiviso in parti uguali a tutti i suoi figli; inoltre, avrebbe esplicitato una sorta di duplice divieto: nessun programma di vendita con gadget ispirati a lei e soprattutto nessun utilizzo di ologrammi per eventuali concerti organizzati dopo la sua morte.











