Madonna contro gli haters che la attaccano per l’età/ “4 decenni di musica, voglio vedere voi a 65 anni!”

Madonna bersagliata dalle critiche sull’età: la risposta durante il concerto

Lo scorrere del tempo e l’avanzare dell’età sono spesso i pretesti, da parte degli odiatori da tastiera, per minare la sensibilità delle personalità dello spettacolo. Anche Madonna, nel corso degli ultimi anni, è stata spesso vittima dei cosiddetti “odiatori dell’età”, ovvero coloro che criticano e deridono personaggi pubblici poiché considerati troppo “vecchi” per proseguire il proprio lavoro. Ma per chi ha le spalle forti e personalità da vendere, come la nota cantante, questi giudizi non rappresentano un pericolo, anzi.

Forte del suo successo e dei suoi splendidi 65 anni, che non dimostra neanche considerando le sue performance e il suo carisma sul palco, la regina del pop ha voluto lanciare un messaggio importante contro gli haters. Durante uno degli ultimi concerti del suo The Celebration Tour, tenuto a Sacramento pochi giorni fa, Madonna ha temporaneamente interrotto lo show per scagliarsi contro chi la attacca per la sua età.

Madonna contro gli haters: “Vorrò vedere quando avrete 65 anni“

Come mostra un video diventato virale sui social, specialmente su Tik Tok, Madonna si è rivolta al pubblico attaccando chi la critica e deride per la sua età. Ricordando quanto compiuto nel mondo della musica, la popstar ha urlato: “Quattro decenni di musica, stro**i!“. Il pubblico è esploso in un boato di urla e applausi. A seguire, la cantante ha lanciato un nuovo attacco rivolgendosi ai suoi odiatori: “Quindi, quando voi stro**i provate a buttarmi giù riguardo alla mia età, vorrò vedere quando avrete 65 anni, ok?“.

Madonna, classe 1958, ha ancora energia e grinta irrefrenabili nonostante qualche piccolo incidente sul palco. La sua forte personalità non si lascia minimamente scalfire né dall’età che avanza, né tantomeno dai giudizi e dalle prese in giro degli haters. Intanto prosegue trionfale il tour mondiale che celebra i suoi 40 anni di carriera, e che ha toccato anche l’Italia con due date evento tenute al Forum di Assago il 23 e il 25 novembre scorsi.

