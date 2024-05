Madonna del Rosario di Pompei, 8 maggio 2024/ Perché si festeggia oggi? Ecco la storia e la tradizione

Come tutti gli anni, anche l’8 maggio 2024, si venera una particolare figura della Madonna, è una delle più rappresentative immagini di Maria, Madre di Gesù, ovvero la Madonna del Rosario di Pompei, dal quadro esposto nella Basilica della città. In questo giorno si festeggia la posa della prima pietra della Chiesa, ma vi è una seconda celebrazione, il 7 ottobre. La Madonna del Rosario è ovviamente la Patrona della città di Pompei e di quella siciliana di Aragona. Curiosità: sono ben quattro i Papi che si sono recati in pellegrinaggio a Pompei.

La storia della Madonna del Rosario di Pompei e dell’avvocato Longo

La tradizione di questa versione della Madre di tutti i cristiani risale alla fine del 1800, quando Bartolo Longo – beatificato poi da Papa Giovanni Paolo II – viene invitato dalla Madonna a diffondere il Rosario. Longo, agiato avvocato di Pompei, era stato profondamente anticlericale seguendo le idee accademiche dell’Università di Napoli. Niente di nuovo, visto il propagarsi di opinioni favorevoli al cambiamento con l’annessione del Regno delle Due Sicilie al Regno d’Italia.

Stavolta però era diverso: un giovane e brillante avvocato che si era avvicinato addirittura al satanismo, cade in depressione e attraversa una profonda crisi. Disperato si rivolge al Professor Pepe, suo compaesano colto e religioso che lo convince a riavvicinarsi alla Chiesa. Fu quindi in quel periodo che Bartolo sentì la voce di Maria che lo esortava a pregare il Rosario per raggiungere la salvezza eterna. L’avvocato fece di più: dopo aver pregato con fervore, si recò a Napoli dove una suora gli regalò un quadro raffigurante la Madonna con il Rosario.

Tornò a Pompei, fece restaurare l’opera – piuttosto malconcia – e simultaneamente diede inizio alla costruzione di una nuova Chiesa dove esporre il quadro. Ad aiutare Longo in quest’impresa fu la contessa Marianna De Fusco, in seguito sua moglie, con massicce donazioni di denaro. La venerazione della Madonna del Rosario di Pompei ebbe inizio subito: alla prima esposizione del quadro nella nuova chiesa – il 13 febbraio 1876 – arriva il primo miracolo: una giovane affetta da epilessia e giudicata dai dottori inguaribile, dopo aver pregato guarisce in maniera inspiegabile.

L’eco dell’episodio si allarga in tutta la Campania, le elargizioni si susseguono e danno modo di trasformare la chiesa eretta da Bartolo nell’attuale Basilica Pontificia della Beata Vergine del Rosario. Meta di pellegrinaggi ininterrotti, si stimano in oltre quattro milioni di fedeli all’anno quelli che arrivano a visitare la Madonna del Rosario di Pompei.

I Santi del giorno, non solo la Madonna del Rosario di Pompei

Il giorno 8 maggio, oltre alla Madonna del Rosario di Pompei, si ricordano diversi Santi: San Benedetto II Papa, San Desiderato di Bourges, il certosino Beato Pietro Petroni e San Vittore il Moro.

