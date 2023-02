Madonna delle Lacrime di Treviglio/ “Miracolo di 500 anni fa ancora attuale”

Madonna delle Lacrime di Treviglio, sono passati 501 anni da quel 28 febbraio 1522 che ha assistito a un miracolo ancora forte nella memoria e nel cuore della popolazione. La città lo vive quasi come una specie di compleanno collettivo, un momento di salvezza e di rinascita reso possibile da Maria. La storia della Madonna delle Lacrime di Treviglio è protagonista della puntata odierna di Di Buon Mattino, in onda su Tv2000, grazie alla quale apprendiamo che tutto inizia nel 1522 quando “la Lombardia è terreno di scontro tra due giganti: l’esercito francese e quello imperiale”.

In questo contesto “Treviglio a giudizio dei francesi aveva fatto una scelta sbagliata, e così il comandante Lautrec dell’esercito francese decide la distruzione della città. Tutti avrebbero dovuto imparare vedendo Treviglio distrutta”. Il 27 febbraio di quell’anno “l’esercito francese era accampato alle porte della città”, pronto per portare a termine l’ordine di distruzione. Tuttavia, “quando il 28 mattina il generale diede l’ordine dell’attacco, alle 8 di quel mattino la Madonna incominciò a piangere”. Si compie il miracolo.

Il miracolo della Madonna delle Lacrime di Treviglio: “cammino di fede che ci purifica”

Madonna delle Lacrime di Treviglio, il miracolo fu registrato anche dalle cronache dell’epoca. Infatti, come apprendiamo seguendo Di Buon Mattino, “un atto notarile che riporta l’evento dice che Maria pianse per sei ore continuate davanti a tutti, davanti anche al generale e agli ufficiali dell’esercito francese”. Militari che “proprio da quelle lacrime decise di perdonare la città di Treviglio e deposero l’elmo e la spada come segno di conversione e di perdono”. Gli stessi elmo e spada, appartenuti al generale Lautrec, “sono ancora oggi conservati in questo nostro santuario” di Treviglio.

A oggi, “con il passare del tempo questa devozione alla Madonna delle Lacrime non è affatto diminuita, anzi, per certi versi quel miracolo, quelle lacrime sono ancora molto attuali. Ce ne accorgiamo molto bene in questo tempo in cui le immagini della guerra e della violenza sono quotidiane”. E proprio in merito all’attualità “la comunità di Treviglio affida a Maria la preghiera per la pace”, dedicandosi in questo giorno così speciale a “ripercorrere le lacrime di Maria con un cammino di fede che purifica il cuore delle persone e del credenti, facendo di noi dei discepoli di Cristo più profondamente convinti e più capaci di pace”.











