Madonna di Civitavecchia “torna a lacrimare”/ “Abbiamo sentito un forte profumo, ci siamo commossi”

Storie Italiane ha trattato stamane il caso della Madonna di Civitavecchia che è tornata a lacrimare dallo scorso 22 aprile. Il programma di Rai Uno ha intervistato una fedele che ha assistito dal vivo all’evento: “Siamo stati lì insieme ad un gruppo di Pescara poi dalla madonnina sono cominciate delle gocce di olio profumato, un profumo bellissimo che ci ha avvolti tutti, eravamo davanti alla grotticcina, ci siamo un po’ commossi, non è una cosa normale che le state trasudino, abbiamo preso foglioline che stavano attorno alla grotta come ricordo di quel momento”.

Con loro vi era anche il sacerdote di Terni: “Era presente, non era in programma di andare a vedere chissà quale fenomeno, poi abbiamo pregato, abbiamo ringraziato il signore e poi siamo ripartiti, senza fanatismi ne estremismi”. La statuetta in questione era stata donata alla famiglia Gregori per conto di Paolo Giovanni II, quando era ancora un cardinale. Ad un certo punto anche questa Madonnina ha iniziato a trasudare.











